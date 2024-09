Ein Spaziergang in Tennenbronn mit dem Dorfbüttel wird am Sonntag, 29. September, ab 14.30 Uhr angeboten.

Der Dorfbüttel der Heimathausgruppe Tennenbronn lädt zu einem historischen Ortsrundgang durch Tennenbronn ein.

Die Führung konzentriert sich dieses Mal auf das Unterdorf vom Dorfplatz bis zur Evangelischen Kirche. Der Dorfbüttel kennt viele interessante und lustige Geschichten zu den Häusern in der Hauptstraße und nimmt Teilnehmer mit auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Historische Bilder lassen die Zeit von damals wieder auferstehen.

Erster Büstenhalter

Fast in jedem Haus waren Geschäfte, Handwerker, Gasthäuser oder örtliche Institutionen. Beim ehemaligen unteren Schulhaus wird der Dorfbüttel beispielsweise zeigen, wie anno dazumal die Kinder in der Schule unterrichtet wurden.

Und ob es beim Zahnarzt „Schmerzlos“ auch immer so schmerzlos zugegangen ist, weiß er ebenfalls zu berichten. Aber auch vom „Kaufhaus für alle Bedarfsartikel“ und der direkten Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es lustige Informationen.

So wird auch das Geheimnis gelüftet, in welchem Geschäft es den ersten Büstenhalter in Tennenbronn zu kaufen gab.

Da sich die Entwicklung in allen Gemeinden ähnlich vollzogen hat, sind auch Gäste aus der Umgebung willkommen.

Start ist am Sonntag, 29. September, um 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Die Führung dauert 90 Minuten, die Wegstrecke ist dabei relativ kurz. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Heimathaus Tennenbronn statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.