Eine Führung auf dem Friedhof Schrambergs findet am Freitag, 20. Juni, um 18 Uhr statt. Schwerpunkt ist der „Waldfriedhof“, mit dem das Friedhofsgelände 1964 erweitert wurde.

Im erweiterten Teil des Friedhofsgeländes gibt es laut Stadtarchivar und Museumsleiter Carsten Kohlmann einige Grabsteine, die Zeitzeugen der Stadtgeschichte seien. Diese will er bei der Führung den Besuchern näher bringen.

Gezeigt wird etwa der Grabstein von Julius Ruska und Elisabeth Ruska, der sogar ein Kulturdenkmal von überörtlicher Bedeutung darstelle.

Lesen Sie auch

Julius Ruska war einer der bedeutendsten deutschen Orientalisten und Wissenschaftshistoriker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war seit 1915 außerordentlicher Professor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und seit 1927 Honorarprofessor und Direktor des neu gegründeten Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Berlin. Seit 1931 war er im Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften mit der Leitung der Abteilung Geschichte der Naturwissenschaften betraut.

Im Zweiten Weltkrieg verließ er wegen der Luftangriffe Berlin und zog zu den Schwiegereltern seines Sohnes Ernst Ruska nach Schramberg, wo er auch starb. Sein Sohn war mit Irmela Geigis verheiratet, einer Tochter des Gewerbebank-Direktors Carl Geigis und seiner Ehefrau Anne Geigis in Schramberg.

Werben für Erhalt von Grabsteinen

Auch Ernst Ruska ist für die deutsche Wissenschaftsgeschichte von großer Bedeutung. Der Elektroingenieur war Professor an der Freien Universität Berlin und erfand zusammen mit Max Knoll das bahnbrechende Elektronenmikroskop, wofür er 1986 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Unsere Empfehlung für Sie Heimatgeschichte in Schramberg Tennenbronner Dorfbüttel spricht über die Folgen des Dorfbrands Die historische Führung des Dorfbüttels im Unterdorf von Tennenbronn führte zu den Häusern, die nach dem Dorfbrand im Sommer 1901 wieder aufgebaut wurden.

Die Friedhofsführung möchte auf die Bedeutung solcher Grabsteine als Zeitzeugen der Stadtgeschichte aufmerksam machen und nach Möglichkeit für deren dauerhafte Erhaltung werben.