Führung in Hechingen: Aus dem Bauch heraus zurückblicken

Führung in Hechingen

1 Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Die Hohenzollern haben nicht nur Burgen gebaut, und in ihrer Residenzstadt Hechingen wurde gelegentlich herzhaft gegessen und getrunken. Unter dem Motto „Schmausen und Zechen“ ist das im Landesmuseum ein Thema.









Durch diese aktuelle Sonderausstellung bot aus Anlass des internationalen Hohenzollerntags am Sonntag Museumschef David Hendel persönlich gleich drei Führungen an. Dazu sind im Museum viel Geschirr, Flaschen, Bilder und Fotos aus dem Archiv gekramt worden. Und wer am Sonntag die Führung besuchte, sah die Zollernstadt plötzlich aus einer anderen Perspektive, sprichwörtlich aus dem Bauch heraus.