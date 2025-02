Führung für Bürgermeister: Julabo bekennt sich zu Seelbach

Markus Juchheim, Geschäftsführer des Spezialisten für Temperiertechnik, hat Bürgermeister Moser empfangen. Trotz des neuen Standorts in Lahr sieht das Unternehmen seinen Hauptsitz in Seelbach.

Während eines ausführlichen Rundgangs erhielt Bürgermeister Michael Moser detaillierte Einblicke in die Produktpalette und die Fertigungstiefe des Seelbacher Unternehmens, teilen die Gemeinde und das Unternehmen mit. Julabo ist weltweit führend in der Temperiertechnik und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Besonders die enge Verzahnung von Entwicklung, Fertigung und Qualitätssicherung am Standort Seelbach hinterließ beim Bürgermeister einen nachhaltigen Eindruck, heißt es weiter.

Der Besuch diente auch der intensiven Abstimmung zwischen Gemeinde und Unternehmen. Themen wie infrastrukturelle Anbindung, Verkehrskonzepte und wirtschaftliche Entwicklung waren zentrale Gesprächspunkte. Die enge Zusammenarbeit zwischen Julabo und der Gemeinde sei ein entscheidender Faktor, um den Standort langfristig attraktiv und zukunftssicher zu gestalten.

Seelbach bleibt zentrales Innovations- und Entwicklungszentrum

Das Unternehmen baut aus Wachstumsgründen derzeit einen neuen Produktions- und Logistikstandort am Flughafengelände in Lahr. Dennoch bekennt sich Juchheim in der Mitteilung klar zum Hauptsitzstandort in Seelbach: „Der konstruktive Austausch mit der Gemeinde ist für uns von großer Bedeutung. Als global agierendes Unternehmen mit tiefen Wurzeln in Seelbach ist es unser Ziel, den Standort langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln. Während unser neuer Produktions- und Logistikstandort in Lahr für weiteres Wachstum sorgt, bleibt Seelbach unser zentrales Innovations- und Entwicklungszentrum.“

Forschung, Entwicklung, Kundenservice und die Fertigung maßgeschneiderter Speziallösungen werden auch weiterhin am Gründungsort konzentriert – Seelbach bleibe damit das „Herzstück des Familienunternehmens“, wie es in der Mitteilung heißt.

Moser von Leidenschaft und Präzision beeindruckt

Das freut Bürgermeister Moser: „Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Juchheim und dem gesamten Team für die ausführliche Führung und die spannenden Einblicke in dieses beeindruckende Unternehmen. Julabo ist ein Aushängeschild für unsere Gemeinde und spielt als innovativer Arbeitgeber eine zentrale Rolle für Seelbach und unsere Bürgerinnen und Bürger, von den viele bei Julabo arbeiten.“ Besonders beeindruckt habe ihn, mit wie viel Leidenschaft und Präzision im Betrieb gearbeitet werde. „Es ist mir ein großes Anliegen, den engen Austausch mit Julabo weiterzuführen und gemeinsam die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es dem Unternehmen ermöglichen, auch in Zukunft am Standort Seelbach erfolgreich zu sein.“

Julabo wiederum zeigt sich in der Mitteilung froh über die „Unterstützung der Gemeinde und die enge Zusammenarbeit mit Bürgermeister Moser“. Man sehe „einer positiven Entwicklung“ entgegen.

Das Unternehmen

Die Firma Julabo wurde 1967 von Gerhard Juchheim begründet. Was als Einzelunternehmen begann, ist heute eine weltweit tätige Firma mit mehr als 400 Mitarbeitern an allen Standorten. 2016 hat Markus Juchheim die alleinige Geschäftsführung übernommen, 2018 stieg der Umsatz erstmals auf über 50 Millionen Euro. Unter anderem ist Julabo auch in Frankreich, der Schweiz, den USA, Singapur, Indien und Argentinien tätig.