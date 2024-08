Führung durch Rottenburg: Stadtgeschichte in Gebärdensprache erleben

Stadtgeschichte in Gebärdensprache erleben

1 Stadtführer Ernst Heimes (von links), Koordinatorin Karin Frech bei der „Prüfungsführung“ von Irmgard Heberle (mitte) mit Stadtführerin Helga Kuhn (von rechts) und Dolmetscherin Rita Mohlau. Foto: Nowotny

Von der historischen Stadtführung, über Kinderführungen bis zur Kostümführung, kann Rottenburg auf unterschiedlichste Art erkundet werden. Und ab jetzt auch in Gebärdensprache.









Ein Dutzend Menschen stehen vor der Morizkirche. Es ist still, unterhalten wird sich mit den Händen in Gebärdensprache – vergangenen Freitag stand die „Prüfungsstadtführung“ für die gehörlose Behindertenbeirätin Irmgard Heberle an. Seit über fünf Jahren hat Heberle den Wunsch, Stadtführungen für Gehörlose anzubieten. Im Rahmen der Special Olympics 2023 konnte jede „Hosttown-Kommune“ Förderanträge bei der Aktion Mensch zum Abbau von Barrieren stellen.