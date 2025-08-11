Führung durch Kappel: Wenn Gebäude zu Zeitzeugen werden

Bei einer Führung zeigte Tanja Utz vom Arbeitskreis Historie ehemalige Treffpunkte des damaligen Fischerdorfs.
Obwohl Kappel erst 100 Jahre später als Grafenhausen schriftlich erwähnt wird, gab es bei der ersten Führung durch das einstige Fischerdorf so einiges Interessantes zu berichten. Geleitet wurde diese von Tanja Utz, Mitglied des Arbeitskreises Historie. Gekleidet mit Kittelschürze, Kopftuch und Strohschuhen führte sie am Freitag eine Gruppe interessierter Bürger vom Festplatz, der im Volkstum auch Pappelplatz genannt wird, durch den Ort.