Führung Dorfbüttel Tennenbronn: Was die Gebäude damals beherbergten

Zur letzten Dorfbüttelführung für dieses Jahr und einem historischen Ortsdurchgang durch Tennenbronn lädt das Heimathaus Tennenbronn am Sonntag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr ein.

Der Dorfbüttel wird für dieses Jahr ein letztes Mal seine Geschichten ausschellen. Die Führung konzentriert sich auf das Unterdorf vom Dorfplatz bis zur evangelischen Kirche. Er kennt viele interessante und lustige Geschichten zu den Häusern in der Hauptstraße und nimmt Sie mit auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Historische Bilder lassen die Zeit von damals wieder auferstehen. Der Dorfbüttel hat einen Karren voller Geschichten parat.

Viele Geschichten kennt der Dorfbüttel von „Matheses Haus“, hier im Bild beim Hochzeitszug des Kronenwirts im Jahr 1910. Viele Tennenbronner werden sich an dieser Stelle wohl nur noch an die ehemalige Efa-Drogerie erinnern..

Fast in jedem Haus waren Geschäfte, Handwerker, Gasthäuser oder örtliche Institutionen. Beim ehemaligen unteren Schulhaus wird der Dorfbüttel beispielsweise zeigen, wie anno dazumal die Kinder in der Schule unterrichtet wurden.

Kaufhäuser in Tennenbronn

Und ob es beim Zahnarzt „Schmerzlos“ auch immer so schmerzlos zugegangen ist, weiß er ebenfalls zu berichten.

Aber auch vom „Kaufhaus für alle Bedarfsartikel“ und der direkten Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es lustige Informationen. So wird auch das Geheimnis gelüftet, in welchem Geschäft es den ersten Büstenhalter in Tennenbronn zu kaufen gab.

Da sich die Entwicklung in allen Gemeinden ähnlich vollzogen hat, sind auch Gäste aus der Umgebung willkommen.

Näheres zur Führung

Start ist am Sonntag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Die Führung dauert 90 Minuten, die Wegstrecke ist dabei relativ kurz. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Heimathaus Tennenbronn statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Die historische Ortsführung kann auch für Gruppen beim Heimathaus Tennenbronn gebucht werden. Dazu ist eine Mail an Ulrich Grießhaber, buettel@heimathaus-tennenbronn.de zu richten.