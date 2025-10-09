Führung Dorfbüttel Tennenbronn: Was die Gebäude damals beherbergten

Zur letzten Dorfbüttelführung für dieses Jahr und einem historischen Ortsdurchgang durch Tennenbronn lädt das Heimathaus Tennenbronn am Sonntag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr ein.
Der Dorfbüttel wird für dieses Jahr ein letztes Mal seine Geschichten ausschellen. Die Führung konzentriert sich auf das Unterdorf vom Dorfplatz bis zur evangelischen Kirche. Er kennt viele interessante und lustige Geschichten zu den Häusern in der Hauptstraße und nimmt Sie mit auf eine Zeitreise 100 Jahre zurück in die Vergangenheit.