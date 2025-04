1 Die Führung am Kastellturm begeisterte die Zuhörer bereits im vergangenen Jahr Foto: Christiane Frank

Zu einer Geländeführung am Römerkastell in Waldmössingen lädt die Stadt Schramberg am Sonntag, 13. April, um 15 Uhr ein.









Ein breitgefächertes Programm ist auch 2025 wieder an der Römerstraße Neckar-Alb-Aare geboten. Seit letztem Jahr gehört Schramberg mit seinem wichtigen römischen Fundplatz in Waldmössingen zu dieser Themenroute, die antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und der Schweiz verbindet.