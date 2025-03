Führerscheinregelung: Europäische Union einigt sich auf EU-weiten Führerscheinentzug

1 Das Europäische Parlament hat sich auf einen EU-weiten Führerscheinentzug geeinigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben sich am Dienstag auf die Ausweitung des Führerscheinentzugs bei schweren Unfällen auf alle 27 Mitgliedsländer geeinigt. Der vorläufigen Einigung nach gelten die von einem Mitgliedsstaat bei einem schweren Unfall gegen einen Fahrer verhängten Fahrverbote oder Beschränkungen auch in dem Land, in dem der Führerschein ausgestellt wurde. Das Land, das den Führerschein ausgestellt hat, muss das Fahrverbot dann EU-weit durchsetzen.