Führerscheinreform in der Kritik: Fahrschule in St. Georgen warnt vor „erhöhtem Unfallrisiko“

Eine geplante Reform soll den Führerschein günstiger und flexibler machen. Doch die Fahrschule Secure Drive aus St. Georgen warnt: Es wird auf Kosten der Verkehrssicherheit gespart.
Ab 2026 soll in Deutschland eine umfassende Reform der Fahrausbildung in Kraft treten. Das Ziel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV): Der Erwerb des Führerscheins der Klasse B soll bezahlbarer, moderner und flexibler werden. Der durchschnittliche Preis für den Autoführerschein der Klasse B liegt laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) derzeit bei rund 3400 Euro.