Führerscheinreform in der Kritik: Fahrschule in St. Georgen warnt vor „erhöhtem Unfallrisiko“

Eine geplante Reform soll den Führerschein günstiger und flexibler machen. Doch die Fahrschule Secure Drive aus St. Georgen warnt: Es wird auf Kosten der Verkehrssicherheit gespart.

Ab 2026 soll in Deutschland eine umfassende Reform der Fahrausbildung in Kraft treten. Das Ziel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV): Der Erwerb des Führerscheins der Klasse B soll bezahlbarer, moderner und flexibler werden. Der durchschnittliche Preis für den Autoführerschein der Klasse B liegt laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) derzeit bei rund 3400 Euro.

Vorgesehen sind unter anderem der Wegfall des verpflichtenden Präsenz-Theorieunterrichts, ein stärkerer Einsatz von Fahrsimulatoren, um Fahrstunden zu verringern, sowie weniger verpflichtende Sonderfahrten in der praktischen Ausbildung.

Auch bei den Prüfungen sind Änderungen geplant. Der Fragenkatalog der Theorieprüfung soll um rund ein Drittel reduziert werden, während die praktische Fahrprüfung künftig nur noch dem europäischen Mindeststandard von 25 Minuten entsprechen soll. Zudem will das Ministerium Verwaltungsprozesse vereinfachen und mehr Transparenz bei Kosten und Bestehensquoten schaffen.

Zweifel an Online-Theorieunterricht

Der Inhaber der St. Georgener Fahrschule Secure Drive, Alban Musliu, steht dem geplanten Online-Theorieunterricht kritisch gegenüber. „Ich gehe nicht davon aus, dass der Online-Theorieunterricht die gleiche Lernqualität bietet wie der Präsenzunterricht.“ Die Schüler für den Unterricht zu motivieren, um die Aufnahme der Lerninhalte zu steigern, sei im Online-Theorieunterricht schwer umzusetzen.

„Viele Lerninhalte kann man den Schülern nicht digital vermitteln. Wir benutzen im Unterricht zum Beispiel verschiedene Modelle oder lassen auch mal etwas herumgeben, so dass Fahrschüler haptisch lernen können.“ So können Musliu zufolge unterschiedliche Lerntypen angesprochen werden – ein Ansatz, der online schwer umsetzbar sei.

Persönlicher Austausch

Besonders wichtig sei in der Ausbildung der direkte Kontakt zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler. Vertrauen spiele eine zentrale Rolle, gerade wenn es um individuelle Unsicherheiten gehe. Fragen wie „Wovor hast du Angst?“ oder „Was fällt dir schwer?“ gehören zum Alltag eines Fahrlehrers. „Im Online-Theorieunterricht kann kein richtiger Austausch stattfinden, da die Fahrschüler vermutlich eine Hemmschwelle haben werden.“

Auch beim Lernen für die Theorieprüfung sieht der Fahrschulinhaber mögliche Nachteile. Zwar lasse sich der Lernstand der Schüler bereits heute digital überprüfen, doch ohne den Praxisbezug aus dem Unterricht könnte das Lernen ausschließlich über Apps schwerer fallen.

Ersatz für reale Fahrsituationen?

Kritisch bewertet er auch den geplanten verstärkten Einsatz von Fahrsimulatoren. Diese könnten reale Fahrsituationen nur teilweise ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. Auch wirtschaftlich könnte es für kleinere Fahrschulen zu Kostenproblemen kommen. Sobald die Reform in Kraft treten sollte, geht der Inhaber davon aus, dass die Anschaffungskosten für einen Fahrsimulator enorm steigen oder sogar monatliche Abo-Kosten verursachen.

Entscheidende Erfahrungen können Fahrschüler seiner Ansicht nach nur im echten Straßenverkehr sammeln. Dazu gehören der Umgang mit Verkehrsteilnehmern, das Fahrzeuggefühl oder das Einschätzen echter Gefahrensituationen.

Erhöhtes Unfallrisiko

Die Reduzierung von Sonderfahrten sieht die Fahrschule kritisch. Gerade auf Autobahnen oder bei Fahrten außerhalb bekannter Strecken würden die Fahrschüler den Umgang mit hohen Geschwindigkeiten und wechselnden Straßenverhältnissen lernen.

„Da ich seit mittlerweile knapp zehn Jahren in der Fahrsicherheit tätig bin, gehe ich schon davon aus, dass auf Kosten der Verkehrssicherheit gespart wird“, sagt Musliu.

Zudem gehe er nicht davon aus, dass der Führerschein durch die geplante Reform tatsächlich günstiger wird. Da Simulatoren keine reale Fahrstunden ersetzen können, ist aus seiner Sicht kaum mit Einsparungen zu rechnen.