Führerschein-Kosten steigen schnell: Teuer, teurer, Fahrerlaubnis

1 Dem ADAC zufolge kostete ein Auto-Führerschein zuletzt zwischen 2100 und 4400 Euro. Foto: dpa/Sina Schuldt

Der Auto-Führerschein ist in den vergangenen Jahren teurer geworden. Die Preissteigerungen lagen jeweils deutlich über der Inflation. Der Preis hängt auch davon ab, wo man zur Fahrschule geht.









Link kopiert



In den vergangenen drei Jahren ist es noch teurer geworden, in Deutschland einen Führerschein zu machen. In den Jahren 2021 bis 2023 kletterten die Preise für den Führerscheinerwerb jeweils deutlich schneller als die allgemeine Inflation, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die Preise setzen sich zusammen aus Fahrschul-Leistungen und festgesetzten Prüfgebühren.