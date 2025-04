Führerschein in Baden-Württemberg: Wieso immer mehr Fahrschüler an der Theorieprüfung scheitern

Wieso immer mehr Fahrschüler an der Theorieprüfung scheitern

Führerschein in Baden-Württemberg

1 Die Fragen zur theoretischen Führerscheinprüfung müssen Fahrschüler an Tablets oder Computern beantworten. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Fast jeder Zweite ist im vergangenen Jahr bei der theoretischen Prüfung für den Autoführerschein durchgefallen. In Baden-Württemberg lag die Durchfallquote bei rund 47 Prozent. Wir haben die Gründe recherchiert, warum immer mehr Fahrschüler an der Theorieprüfung scheitern.









Link kopiert



„Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Sie sichern die Unfallstelle ab und haben sich einen Überblick verschafft. Was müssen Sie noch tun?“ – zur Auswahl stehen die Antworten A: Unfall dokumentieren, B: Verletzten Erste Hilfe leisten und C: Rettungsdienst alarmieren.