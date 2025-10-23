Führerschein gefälscht: Mann fährt unter Drogeneinfluss zum Ergenzinger Polizeirevier

1 Die Beamten veranlassten einen Drogentest und beschlagnahmten den gefälschten Führerschein. (Symbolfoto) Foto: Pixabay Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte, ist am Mittwochvormittag mit einem Auto zum Polizeiposten Ergenzingen gefahren.







Der 33-Jährige war von den Beamten zu einer Vernehmung vorgeladen und gegen 9.50 Uhr mit einem BMW vorgefahren. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, riefen sie beim Landratsamt an. Dort bestätigte sich der Verdacht. Weiterhin bestand bei der von dem Mann vorgelegten ausländischen Fahrerlaubnis der Verdacht, dass diese gefälscht sein könnte. Deswegen wurde sie zur Überprüfung beschlagnahmt.