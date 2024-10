1 Anlässlich des anstehenden Herbstritts, haben Stefanie Ohnemus und Andreas Lemke – beide Mitglieder der Pferdefreunde Münchweier – gemeinsam den Kreisverkehr im Ort dekoriert. Foto: Hiller

Mit dem Herbstritt am 27. Oktober wird in Münchweier die Tradition der Fuchsjagd wiederbelebt. In der Neuauflage geht es jedoch nicht um das Erlegen, sondern ausschließlich um die Freude am Pferd.









20 Jahre lang gab es in Münchweier keine Fuchsjagd mehr. In rund einer Woche – am 27. Oktober – kehrt die Veranstaltung unter dem Namen „Herbstritt“ zurück – natürlich ohne tierische Opfer. Im Zentrum soll der Spaß am Reiten stehen, auch Zeitsieger wird es keine geben.