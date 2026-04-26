Fuchsbabys in Haigerloch: Wenn Wildtiere Hilfe brauchen – Alltag als dreifache Fuchsmama

Als Lasse, Fred und John an Ostern bei Katharina Reinecke ankamen, passten sie auf eine Handfläche, konnten weder sehen noch hören. Mit geschlossenen Augen und dunkelgrauem Fell erinnerten sie in den ersten Wochen eher an Katzenbabys. Knapp drei Wochen später toben die drei Fuchswelpen in Reineckes Garten. Freds Fell hat sich am Kopf bereits rötlich verfärbt. Ohne Angst hüpft er auf den Schoß seiner Ersatzmama, vergräbt die Schnauze in ihrem Arm. Wenige Meter entfernt rennen Lasse und John um den zweckentfremdeten Hühnerstall herum.

Lasse und John hat ein Spaziergänger in Zwiefalten entdeckt, Fred wurde mutterseelenallein auf den Feldern bei Meßstetten gefunden. Bis Lasse, Fred oder John überhaupt in menschliche Obhut dürfen, ist der Weg klar geregelt. Denn bei Wildtieren entscheidet nicht allein der Finder: Zunächst muss der zuständige Jagdpächter grünes Licht geben: „Bisher habe ich damit aber gute Erfahrungen gemacht und wurde immer unterstützt“, sagt die Vorsitzende des Vereins „Lebenswert“.

Enger Austausch mit Experten

„Als Baby darf man Wildtieren noch alle Liebe geben, die sie fordern.“ Nach einigen Wochen kommen sie dann in eine Außenvoliere. Im August sollen die drei Füchse schließlich ausgewildert werden. Für die Haigerlocherin ist es nicht das erste Mal, dass sie Waisenfüchse aufzieht. Bereits im vergangenen Jahr hat sie Wuchswelpen aufgepäppelt.

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Bevor aus den hilflosen Fellknäueln verspielte Jungfüchse werden, beginnt für die Haigerlocherin intensive Pflegearbeit. Wie bei allen Säugetieren steht am Anfang die Stabilisierung: Elektrolytlösung, Wärme und die richtige Milch – in ihrem Fall Katzenaufzuchtmilch. Alle zwei Stunden greift sie zur Flasche, auch nachts. Wochenlang bestimmt der Rhythmus der Tiere ihren Alltag. Erst in der vergangenen Nacht, erzählt sie, habe sie zum ersten Mal wieder sechs Stunden am Stück schlafen können.

Zunächst kommen die abgegebenen Tiere in Quarantäne. Reinecke untersucht die Tiere gründlich, achtet auf Verletzungen, Parasiten oder Krankheiten. Erst wenn der Gesundheitscheck unauffällig ist, beginnt die eigentliche Aufzucht. „Ich lerne mit jedem Tier dazu. Aber stehe auch im engen Austausch mit Tierärzten und Experten.“ Sie habe für jede Tierart Ansprechpartner.

Zurück in die Freiheit

Hinter dieser Arbeit steht eine klare Überzeugung: „Jedes Lebewesen hat das gleiche Recht auf Leben“, sagt Reinecke. Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Engagement – und führte schließlich auch zur Gründung des Vereins „Lebenswert“ in Haigerloch. Gemeinsam mit Petra Stehle rief sie ihn im Jahr 2021 ins Leben. Heute zählt der Verein rund 25 engagierte Mitglieder, die sich um verletzte und verwaiste Wildtiere kümmern.

Dass die Betreiberin einer Tanzschule eng mit Tieren arbeitet, ist kein Zufall. Sie selbst ist mit ihnen aufgewachsen. Schon als Kind habe sie Tiere zu Hause aufgepäppelt. Die Liste reicht von der Wiesenmaus bis zum Waschbären und einmal sogar bis zu einem Mikroesel, der ihr nicht mehr von der Seite wich und 50 Nächte lang mit ihr auf dem Sofa schlief.

Trotz dieser Nähe steht für sie eines immer im Vordergrund: Die Tiere sollen zurück in die Freiheit. Denn Wildtiere gehörten in die Natur, so Reineckes Überzeugung. Die Aufzucht sei nur ein Übergang, kein Zuhause.

Sturz aus acht Meter Höhe

„Heute ist ein schöner Tag“, bemerkt die Tierschützerin mit einem Lächeln. Sie füllt dabei Nüsse, Beeren und Apfelschnitze in eine Schale. Futter für die acht Eichhörnchen in der Außenvoliere in ihrem Garten. „Den Füchsen geht es gut und auch Larissa ist über den Berg.“ Eine Finderin aus Tübingen hat ihr das Eichhörnchen schwer verletzt gebracht. Bis vor kurzem trug sie noch einen blauen Verband um die Pfote. Bei einem Sturz aus acht Metern aus dem Nest hatte sich das Eichhörnchenbaby das Handgelenk gebrochen. Ihre Schwester ist bei dem Sturz gestorben, Larissa hat überlebt.

Wenn ein Wildtier verletzt ist, wird die Versorgung schnell zur Herausforderung. Nicht jede Tierarztpraxis behandelt Wildtiere – manche lehnen Eingriffe sogar grundsätzlich ab, teils aus Kostengründen, teils aus dem Umgang mit den Tieren. Für den Verein bedeutet das zusätzliche Hürden. „Die Rechnungen sind hoch“, sagt Reinecke. Rund 1000 Euro im Monat könnten allein an Tierarztkosten anfallen. Da der Verein spendenfinanziert ist, sei das nicht immer einfach. Umso dankbarer sei sie für die Praxen in Haigerloch und Umgebung, die Wildtiere untersuchen und operieren. „Das ist wirklich ein Glücksfall.“

Finger weg von Hasen-Babys!

Neben der medizinischen Versorgung sieht Reinecke aber noch ein anderes Problem: Viele Tiere werden aus Unwissenheit falsch eingeschätzt oder versorgt, bevor sie überhaupt in ihre Hände kommen. Besonders bei Vögeln oder Feldhasen komme es häufig vor, dass Finder eigentlich helfen wollen, dabei aber unbewusst Fehler machen. Junge Hasen etwa werden oft mitgenommen, obwohl sie gar nicht verlassen sind: „Feldhasen sitzen allein im Feld, die Mama versorgt sie nur morgens und abends.“

Das hat einen einfachen Hintergrund: Die Mutter setzt die Jungtiere bewusst einzeln ins hohe Gras, um sie zu schützen. Feldhasen besitzen keinen Eigengeruch, dadurch können sie von Fressfeinden kaum wahrgenommen werden. Außerdem werde das Verstecken auf diese Weise aufgeteilt – das Risiko, dass ein ganzes Gelege entdeckt wird, sinke dadurch deutlich. Wer ein einzelnes Jungtier findet, geht deshalb oft fälschlicherweise davon aus, es sei verlassen: „Grundsätzlich gilt: Wenn das Tier nicht verletzt ist oder apathisch und die Mutter nicht tot in der Nähe liegt, auf keinen Fall mitnehmen.“

Hilfsversuche mit verheerenden Folgen

Auch bei Vögeln gebe es immer wieder Hilfsversuche mit verheerenden Folgen. Viele Finder geben den Tieren Wasser direkt in den Schnabel. „Das ist gut gemeint, aber gefährlich“, warnt Reinecke. Bei Nestlingen und Ästlingen kann Wassergabe direkt in den Schnabel tödlich enden. Ihre Atemwege liegen sehr nah am Schnabeleingang, sodass Flüssigkeit leicht in die Luftröhre gelangen kann. Das führt schnell zu einer sogenannten Aspiration. Selbst wenn die Tiere dies zunächst überleben, entwickeln sie häufig schwere Entzündungen der Atemwege. „Das überleben die meisten nicht.“

Eichhörnchen Larissa kommt wenig später neugierig angehüpft, bleibt kurz stehen und nimmt sich dann ein Stück Apfel aus der Schale. Sie setzt sich, knabbert genüsslich. Für Katharina Reinecke sind solche Momente eine Bestätigung für die Arbeit des Vereins. Wenn alles gut geht, steht auch für Larissa in den kommenden Wochen der Weg zurück in die Freiheit bevor. Und wer weiß: Vielleicht huscht Larissa schon bald über den Schlosshang – und Reinecke sieht sie nur noch als kleines, rostrotes Flimmern zwischen den Bäumen verschwinden.