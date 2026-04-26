Fuchsbabys in Haigerloch: Wenn Wildtiere Hilfe brauchen – Alltag als dreifache Fuchsmama

Katharina Reinecke vom Verein „Lebenswert“ zieht verwaiste Wildtiere in Haigerloch groß – mit wenig Schlaf, viel Erfahrung und klarer Überzeugung.
Als Lasse, Fred und John an Ostern bei Katharina Reinecke ankamen, passten sie auf eine Handfläche, konnten weder sehen noch hören. Mit geschlossenen Augen und dunkelgrauem Fell erinnerten sie in den ersten Wochen eher an Katzenbabys. Knapp drei Wochen später toben die drei Fuchswelpen in Reineckes Garten. Freds Fell hat sich am Kopf bereits rötlich verfärbt. Ohne Angst hüpft er auf den Schoß seiner Ersatzmama, vergräbt die Schnauze in ihrem Arm. Wenige Meter entfernt rennen Lasse und John um den zweckentfremdeten Hühnerstall herum.