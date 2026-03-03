Fuchs und Waschbär im Visier: Das sind die Aufgaben des Stadtjägers in VS und Brigachtal

Stadtjäger Hauger berichtet über seine Arbeit in Brigachtal und Villingen-Schwenningen. Er erklärt, warum er kürzlich Waschbären erschießen musste.
Wenn der Fuchs sich an gefüllten Futternäpfen, die für die Haustiere im Freien stehen, satt frisst und „ausgefuchst“ wie er ist, sich im Hühner- und Kaninchenstall bedient, hat der Mensch ein Problem. Wenn der Steinmarder sich auf Dachböden einquartiert, dort fleißig hin- und hertrappelt, Dämmmaterial herausreißt und auch noch eine Familie gründet, hat der Hausbesitzer auch ein Problem.