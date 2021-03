DRK-Kreisverband VS wieder ohne Geschäftsführer

1 Gerhard Fuchs hat beim DRK Villingen-Schwenningen nach nur einem Monat die Kündigung eingereicht. Foto: Marc Eich

Der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen steht schon wieder ohne Geschäftsführer da. Gerhard Fuchs, der den Posten erst vor einem Monat übernommen hatte, hat Informationen unserer Zeitung zufolge gekündigt.

Villingen-Schwenningen - Erneuter Paukenschlag beim DRK: Der VS-Kreisverband der Hilfsorganisation muss sich nach einem neuen Geschäftsführer umschauen. Gerhard Fuchs, der zum 1. Februar in die Doppelstadt gewechselt war, wird heute wohl seinen Abschied verkünden.

Fuchs kam vom DRK-Böblingen

Der 57-Jährige war zuvor als Rettungsdienstleiter des DRK-Kreisverbandes Böblingen tätig, hatte sich dann auf die hier vakante Stelle beworben. Die Führungsspitze des DRK entschied sich nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren schließlich für den erfahrenen Rotkreuzler. Fuchs hatte die Stelle von Peter Metzger übernommen, der nach massiver interner Kritik im Sommer vergangenen Jahres seinen Hut nehmen musste.

Interne Unstimmigkeiten?

In einer Pressekonferenz möchte das DRK am Dienstagmittag nun die personellen Veränderungen verkünden. DRK-Kreisen zufolge wechselt Fuchs wieder zurück zum DRK-Kreisverband Böblingen und wird dort erneut eine Führungsposition einnehmen. Wie unsere Zeitung erfahren hat, dürften jedoch auch interne Unstimmigkeiten beim DRK VS zu diesem Schritt geführt haben.