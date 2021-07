1 Mit Spaß und Freude sind die Spieler des SV Seedorf in die Vorbereitung zur Saison 2021/22 gestartet. Foto: Rudolf

Beim Landesligisten SV Seedorf ist man in die Vorbereitung für die Saison 2021/22 gestartet. Die Spielertrainer Tobias Heizmann und Tobias Bea konnten die ersten Einheiten mit einem Großteil des Kaders absolvieren.

Auftakt in die neue Spielzeit der Landesliga 3 ist am Wochenende 6. bis 8. August. Die Liga umfasst 20 Mannschaften und es wird sechs direkte Absteiger geben. Der SV Seedorf hat am ersten Spieltag den SV 03 Tübingen zu Gast (Sonntag, 8. August, 15 Uhr). Am zweiten Spieltag (15. August) bestreitet der SVS sein erstes Auswärtsspiel beim SV Nehren und am Mittwoch, 18. August, kommt es zum Bezirksderby gegen den SC 04 Tuttlingen.

Das Derby gegen den SV Zimmern findet am 14. Spieltag (23. Oktober) in Seedorf statt, während das Duell gegen den VfB Bösingen zum Ende der Vorrunde (28. November) in Bösingen terminiert ist.

Froh, dass es losgeht

Beim SV Seedorf ist man froh, dass es nun endlich wieder losgeht. "Oberstes Saisonziel ist der Klassenerhalt. Wir wünschen uns eine dauerhafte Etablierung in der Landesliga, wir möchten jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln", erklärt Martin Kirschner, Pressewart beim SVS. Er betont zudem: "Wir hoffen auf eine verletzungsarme Saison, anders wie in der letzten Seuchensaison." Immer wieder mussten Ausfälle wichtiger Akteure aufgrund von Verletzungen verkraftet werden, was sich nach einem guten Start dann noch negativ auswirkte.

Neuzugänge beim SV Seedorf sind Dennis Rothkrantz (Mittelfeld) von den Kickers Lauterbach, Hendrik Berg (Mittelfeld) vom SV Geisingen sowie Marc Kost (Torhüter) vom FC Dauchingen. "Marc wohnt seit geraumer Zeit in Seedorf und möchte nun auch sportlich Anschluss finden", so Kirschner. Der Pressewart weiter: "Wir hoffen stark auf die Rückkehr von einigen Langzeitverletzten wie Janik Gapp (Kreuzband), Marcel Heinzel (Kreuzband), Elias Haag (Rückenbeschwerden). Durch die Neuzugänge wollen wir die Abgänge von Julian Link (zurück zum Heimatverein SV Irslingen) und Florian Lehrer (Karriereende im Winter) kompensieren. Das Team dürstet nach Fußball und Siegesemotionen."

Zu den wöchentlich bis zu drei Übungseinheiten absolviert der SV Seedorf auch einige Testspiele

Termine:

Samstag: 03.07., (11 Uhr)

SV Bubsheim - SV Seedorf

Mittwoch: 07.07., (19 Uhr)

FC Kappel – SV Seedorf

Samstag: 10.07., (11 Uhr)

SG Deißlin./Lauffen – SV Seedorf

Samstag: 17.07., (15 Uhr)

SV Seedorf – SV Heinstetten

Samstag: 24.07., (11 Uhr)

SV Denkingen – SV Seedorf