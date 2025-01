FSV Schwenningen: Mit frischen Kräften in die zweite Saisonhälfte

Mit frischen Kräften in die zweite Saisonhälfte

1 Trainer Drilon Fetahi will mit der FSV Schwenningen in der Rückrunde guten Fußball spielen. Foto: Heinz Wittmann

Die FSV Schwenningen hat die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Mit einem stabilen 20-Mann-Kader will das Schlusslicht der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 2 die Saison ordentlich zu Ende spielen.









Die FSV Schwenningen ist wieder im Training. Coach Drilon Fetahi will das Team für die Frühjahrsrunde fit machen. Dabei geht es nicht nur um Kondition, ganz grundsätzliche fußballerische Dinge sollen in den nächsten sechs Wochen geübt werden. „ Es gilt, alles nun von der Pike auf einzustudieren. Spielmechanismus, Struktur und System. Wir wollen uns in der Vorbereitung für die Runde einspielen“, sagte Drilon Fetahi.