FSV Schwenningen Kreisliga A: Trainer geht, ein 55-Jähriger und weitere AH-Spieler retten die FSV

Wie die FSV Schwenningen momentan ihre große personelle Krise bewältigt. Das 1:1 gegen Böttingen war Balsam für die Seele des A-Ligisten.
Nachdem die FSV Schwenningen mit drei krachenden Niederlagen in die Saison gestartet ist – im Bezirkspokal mit 2:5 beim C-Ligisten SV Spaichingen II, in der Kreisliga A mit 0:8 gegen den SV Dotternhausen II und mit 2:6 bei FV Fatih Spor Spaichingen – konnten die Mooskicker am Wochenende daheim in der Liga überraschend ein 1:1-Remis gegen den SV Böttingen verbuchen.