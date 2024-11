FSV Schwenningen Bezirksliga WFV: Mooskicker zeigen gegen den SV Rangendingen Fortschritte

1 Die Mannschaft der FSV Schwenningen kann konnte sich gegen Rangedingen steigern. Foto: Heinz Wittmann

Trotz der 1:3-Niederlage ist beim FSV viel Positives zu sehen. Der Vorsitzende Niklas Maier lobt die Leistung seines Teams.









FSV Schwenningen – SV Rangendingen 1:3 (0:2). Der Freien Sportvereinigung gelang auch in der 13. und letzten Hinrundenpartie in der Bezirksliga kein Sieg. Die Grünhemden hatten aus der eigenen AH-Mannschaft Sebastian Bischler in die Aktivität beordert. Bischler spielt von Beginn an, hielt immerhin 81 Minuten durch bis er von Durim Fetahi, dem Bruder von FSV-Trainer Drilon Fetahi, ersetzt wurde.