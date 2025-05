FSV Schwenningen Bezirksliga WFV: Es folgt die nächste Klatsche – und die Ersatzbank bleibt nun auch leer

1 FSV-Spieler Maik Kranzpiller (rechts) verletzte sich in Bubsheim, die Schwenninger mussten – da keine Einwechselspieler mehr – mit zehn Mann in der zweiten Halbzeit weiterspielen. Foto: Heinz Wittmann

Die Schwenninger verlieren in Bubsheim mit 0:7. Jetzt fehlt es dem Absteiger auch noch an Einwechselspielern.









Bezirksliga Staffel 2: SV Bubsheim – FSV Schwenningen 7:0 (6:0). Die Gastgeber übernahmen sofort die Initiative. In der 16. Spielminute brachte Andreas Messmer den Favoriten mit 1:0 in Front. Dimitri Stroh erhöhte für Bubsheim in der 22. Minute auf 2:0. Stroh war es auch, der in der 29. Minute zum 3:0 traf. Messmer stellte mit seinem zweiten Tor am Nachmittag auf 4:0. Daniel Alexandru Nedelcia köpfte dann erfolgreich ein. Der SVB hatte mit einem Freistoß Pech, als Otto Waal nur die Querlatte des von Yannick Maier gehüteten Schwenninger Kasten traf.