Bezirksliga WFV: FSV Schwenningen – TSV Trillfingen 0:5 (0:2). Die Grünhemden waren am Samstag im Nachholspiel auf ihrem Hans-Hinder-Kunstrasen chancenlos.

Trillfingen ging bereits nach acht Minuten durch Joey-Leon Gerlach mit 1:0 in Führung. David Kleinfeld konnte Mitte der ersten Halbzeit zu erhöhen (22.). Auch in der zweiten Halbzeit kam vom Tabellenletzten, der nur insgesamt 13 Mann zur Verfügung hatte, kein Aufbäumen.

Lesen Sie auch

In der 55. Minute markierte Marius Krespach gegen FSV-Keeper Yannick Maier das 0:3. Die Gäste aus dem Haigerlocher Stadtteil blieben auf dem Gaspedal. Fabian Heller stellte in der 66. Spielminute auf 0:4. Damit war die Messe gelesen. In der 83. Minute markierte Silas Tantur den Endstand.

Die Vorsätze nicht erfüllt

Eigentlich wollte Spielertrainer Drilon Fetahi mit seinen Mannen mutig und mit breiter Brust auftreten. Doch dazu war der Gegner einfach zu stark und das Leistungsvermögen der Mooskicker zu schwach. Und auch für positive Schlagzeilen für die Fetahi und seine Jungs eigentlich in der Rückrunde sorgen wollten, reicht ein so klares Ergebnis wie ein 0:5 natürlich nicht. Aufgrund der ordentlichen Vorbereitung hätte man schon etwas mehr von der FSV erwarten dürfen. Allerdings fielen zur Partie jetzt insgesamt fünf Spieler verletzungsbedingt aus. Dies konnte nicht kompensiert werden.

Statistik

FSV Schwenningen: Maier, Dibran Fetahi, Gümüscay, Abboud, Moheb-Ali, Drilon Fetahi, Kastrati, Kranzpiller, Riedel, Djiozang, Hyenaj.

Tore: 0:1 Gerlach (8.), 0:2 Kleinfeld (22.), 0:3 55. Krespach, 0:4 Heller (66.), 0:5 Tantur (83.).

Schiedsrichter: Patrick Fischer (Herrenberg).Zuschauer: 100.