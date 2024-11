1 Drilon Fetahi coachte am Sonntag in Deißlingen die FSV Schwenningen. Foto: Heinz Wittmann

FSV-Interimstrainer Drilon Fetahi sieht sechs Tore im ersten Durchgang, will seinem Team nach der klaren Niederlage aber keinen Vorwurf machen.









Bezirksliga WFV: SG Deißlingen/Lauffen – FSV Schwenningen 5:1 (5:1). Die FSV konnte auch im Spiel eins nach Almir Smakovic keinen Sieg in der Bezirksliga verbuchen. Die kämpferische Einstellung der Grünhemden stimmte zwar am Sonntag unter Interimstrainer Drilon Fetahi, am Ende stand aber eine klare Niederlage.