FSV Mainz 05 II – TSG Balingen: Seit sieben Jahren kein Sieg gegen Mainz

Die TSG Balingen reist als klarer Außenseiter zum aktuell sehr formstarken FSV Mainz 05 II. Den letzten Sieg gegen die U23 des Bundesligisten fuhr man im Juli 2018 ein.

Wenn die TSG Balingen am kommenden Samstag (14 Uhr) am geschichtsträchtigen Bruchweg zu Gast ist, trifft die Elf von Murat Isik auf eine Art Angstgegner. Den letzten Sieg gegen die Mainzer gab es im Juli 2018, als Matthias Schmitz und Manuel Pflumm die Tore zum 2:0-Heimerfolg erzielten. Die Bilanz seitdem ist aus Balinger Sicht alles andere als erfreulich: vier Unentschieden, sieben Niederlagen, 14:26 Tore.

Seit neun Spielen ungeschlagen Ob diese Negativserie an diesem Wochenende reißen wird, muss auf dem Papier zumindest bezweifelt werden. Nach dem torlosen Remis gegen Walldorf und der 0:3-Pleite in Kassel zum Saisonauftakt marschierte die U23 des Bundesligisten ohne Niederlage durch die restlichen neun Spiele der bisherigen Saison. Fünf Siege und vier Unentschieden später steht das Team von Chefcoach Benjamin Hoffmann mit 20 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Ex-Profi Malli im Mittelpunkt

Fester Bestandteil der Mainzer Reserve ist Yunus Malli. In seiner Vita stehen 211 Bundesligaspiele (32 Tore) sowie 25 Länderspiele für die Türkei. Zuvor hatte er noch alle Junioren-Teams des DFB durchlaufen. Der 33-Jährige war zuletzt vereinslos, ist nun aber zurück bei dem Verein, bei dem er einst seine Profikarriere begann. In der laufenden Saison bringt er es bereits auf vier Saisontore. „Er ist im Zentrum natürlich sehr ballsicher, hat kaum Fehlpässe in seinem Spiel. Abgesehen davon haben sie aber auch einige Top-Talente im Kader“, so Isik.

Gleich 17 Spieler im Kader der Nullfünfer haben laut der Online-Datenbank „Transfermarkt“ einen Marktwert von mindestens 100.000 Euro – darunter zahlreiche junge Spieler, wie der 20-jährige Spitzenreiter Daniel Gleiber (225.000 Euro), der mit den Mainzern 2023 deutscher A-Junioren-Meister wurde und in dieser Saison auch schon im Profikader stand. Fabio Moreno Fell verpasst diesen Marktwert-Club aktuell noch knapp. Dennoch ist der 25-Jährige, der in diesem Sommer vom TSV Gau-Odernheim kam, aktuell mit sechs Treffern der Top-Torschütze der Nullfünfer.

„Hochachtung“ vor der TSG

Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist im Lager der Mainzer groß: „Balingen ist das bisher spielstärkste Team, auf das wir treffen. Ihre Leistungen in den Spielen, die ich gesehen habe, entsprechen überhaupt nicht dem ersten Eindruck, wenn man sich die Tabelle ansieht. Sie sind über 90 Minuten mutig. Ich habe Hochachtung vor ihrem Ansatz“, so 05-Coach Benjamin Hoffmann.