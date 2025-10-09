FSV Mainz 05 II – TSG Balingen: Seit sieben Jahren kein Sieg gegen Mainz

Die TSG Balingen reist als klarer Außenseiter zum aktuell sehr formstarken FSV Mainz 05 II. Den letzten Sieg gegen die U23 des Bundesligisten fuhr man im Juli 2018 ein.
Wenn die TSG Balingen am kommenden Samstag (14 Uhr) am geschichtsträchtigen Bruchweg zu Gast ist, trifft die Elf von Murat Isik auf eine Art Angstgegner. Den letzten Sieg gegen die Mainzer gab es im Juli 2018, als Matthias Schmitz und Manuel Pflumm die Tore zum 2:0-Heimerfolg erzielten. Die Bilanz seitdem ist aus Balinger Sicht alles andere als erfreulich: vier Unentschieden, sieben Niederlagen, 14:26 Tore.