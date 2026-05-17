FSV Hollenbach – FC 08 Villingen: Geglückte Generalprobe für das Spiel der Spiele in genau einer Woche

Geglückte Generalprobe: Genau eine Woche vor dem so wichtigen SBFV-Pokalfinale gegen Bahlingen gewinnt der FC 08 beim Oberliga-Abstiegskandidaten Hollenbach mit 2:1.

Die Umstände, unter denen der FC 08 Villingen am Samstagnachmittag in Hollenbach antrat, waren keine einfachen. Selbstverständlich ging der Tabellenachte auf dem Papier als Favorit in das Duell mit dem Kellerkind. Doch dass es schwierig sein kann, gegen einen Gegner, der im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht und für den es deshalb um alles oder nichts geht, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen, bewies an diesem Spieltag der TSV Essingen.

Der Fünfte geriet beim Türk. SV Singen mit 1:6 unter die Räder – und sorgte damit dafür, dass der Nachmittag für die Hollenbacher ein doppelt bitterer war.

97 intensive Minuten

Doch eins nach dem anderen. Nach 97 intensiven – und teilweise auch hitzigen – Minuten konnten die Nullachter mit einem 2:1-Auswärtssieg im Gepäck die Heimreise antreten. Angelo Rinaldi brachte die Gäste in Führung, Marco Specht glich zwischenzeitlich aus, Joker Christian Derflinger erzielte den lautstark bejubelten Last-Minute-Siegtreffer.

Für die Nullachter war dieser Auftritt eine wichtige Bestätigung dafür, dass man eine Woche vor dem Verbandspokalfinale in der Lage ist, die viel zitierten Tugenden auf einem hohen Level zu halten. „Mentalität, Kampfgeist, Einstellung – das hat heute alles gepasst“, sprach Cheftrainer Matthias Uhing seinen Schützlingen ein bedeutendes Lob aus.

Zu 100 Prozent zufrieden konnte der 53-Jährige mit dem Auftritt seiner Mannschaft jedoch nicht sein: „Unser erstes taktischer Plan mit hohem Anlaufen hat eigentlich gut funktioniert. Wir haben richtig gut gestartet und haben das Spiel zu Beginn kontrolliert. In der zweiten Halbzeit hat dann Hollenbach natürlich noch einmal alles nach vorne geworfen. Wir haben dann auch umgestellt, aber leider ein wenig die Spielkontrolle verloren. Mit der Phase bis zum 1:1 bin ich deshalb nicht so zufrieden“, so Uhing.

Doch der Übungsleiter ergänzt: „Wir haben uns nach dem 1:1 noch einmal stark zurückgekämpft. Deshalb bin ich stolz auf die Jungs und insgesamt zufrieden mit unserer Leistung heute.“

Noch zwei Spiele

Nun richtet sich der volle Fokus der Nullachter natürlich auf das Duell mit dem Bahlinger SC am kommenden Samstag (13.30 Uhr) in Offenburg. Dann tritt man eine Woche später zum Abschluss der Oberliga-Saison in Singen an, wo man einmal mehr Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen kann.

Durch den deutlichen Sieg an diesem Spieltag konnte der Türk. SV die gefährliche Zone vorerst verlassen. Der Vorsprung auf Neckarsulm und Göppingen, der Regionalliga-Absteiger verlor gegen Oberachern mit 1:2, beträgt einen Punkt, das Polster auf Hollenbach nun zwei.

Die Villinger hätten mit einem Sieg noch die Möglichkeit, an Pforzheim vorbeizuziehen und die Saison auf Rang 7 zu beenden. Inwiefern nach dem großen Finale in Offenburg die Luft raus sein wird, wird sich dann in Singen zeigen. Wenn aber dieser Auftritt in Hollenbach ein Indikator für den Charakter der Uhing-Elf ist, besteht kaum an Zweifel daran, dass sie auch am letzten Spieltag versuchen werden, ihre Hausaufgaben gewissenhaft zu erledigen.