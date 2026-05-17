FSV Hollenbach – FC 08 Villingen: Geglückte Generalprobe für das Spiel der Spiele in genau einer Woche

Geglückte Generalprobe: Genau eine Woche vor dem so wichtigen SBFV-Pokalfinale gegen Bahlingen gewinnt der FC 08 beim Oberliga-Abstiegskandidaten Hollenbach mit 2:1.
Die Umstände, unter denen der FC 08 Villingen am Samstagnachmittag in Hollenbach antrat, waren keine einfachen. Selbstverständlich ging der Tabellenachte auf dem Papier als Favorit in das Duell mit dem Kellerkind. Doch dass es schwierig sein kann, gegen einen Gegner, der im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht und für den es deshalb um alles oder nichts geht, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen, bewies an diesem Spieltag der TSV Essingen.