FSV Hollenbach – FC 08 Villingen: Derflinger schießt Nullachter zum Last-Minute-Sieg

Am Ende waren zwei sehenswerte Treffer genug für den FC 08 Villingen, um mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise aus Hollenbach anzutreten. In einer von Beginn hart umkämpften Partie, der man durchaus anmerkte, dass es für die Gastgeber um immens wichtige Punkte im Abstiegskampf ging, sorgte das erste Saisontor von Angelo Rinaldo für die 1:0-Pausenführung zugunsten der Nullachter. In der 14. Minute brachte Enrico Krieger einen Einwurf in den gegnerischen Sechzehner, wo Jonas Busam an die Kugel kam und diese gekonnt mit der Brust für Rinaldi auflegte, der mit einer Direktabnahme aus 16 Metern in die untere rechte Torecke FSV-Keeper Nico Purtscher keine Chance ließ.

Großer Kampf Ansonsten spielte sich im ersten Durchgang viel zwischen und wenig in den beiden Strafräumen ab. Die Gastgeber, die mit Blick auf die Tabelle mit dem Rücken zur Wand standen, warfen sich in jeden Zweikampf. Doch die Nullachter schafften es, diese Intensität zu erwidern und ihren Vorsprung zu behaupten.

20 Minuten nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren dann aber zum durchaus nicht unverdienten Ausgleich. Die Nullachter versäumten es in dieser Situation mehrfach, den Ball entscheidend aus der Gefahrenzone zu befördern. Nach einem Querschläger war schließlich Marco Specht zur Stelle und erzielte den Treffer zum 1:1.

Glücklicher Sieg?

Villingens Cheftrainer Matthias Uhing sprach seiner Mannschaft, die auch in der Folge des Ausgleichs weiterhin die hohe Intensität der Hollenbacher spiegelte, ein Lob aus: „Wir haben uns nach dem 1:1 noch einmal stark zurückgekämpft. Deshalb bin ich stolz und zufrieden mit der Leistung heute.“ Der 53-Jährige gab jedoch zu: „Von einem verdienten Sieg kann man nicht unbedingt sprechen, finde ich. Hollenbach hat aufopferungsvoll gekämpft und hatte auch noch die ein oder andere Torchance. Ein Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen.“

Derflinger in der Nachspielzeit zur Stelle

In der fünften Minute der Nachspielzeit war dann der Moment des Jokers Christian Derflinger gekommen. Nach einem abgeblockten Schuss von Rinaldi landete der Ball beim Villinger Top-Torschützen, der sich aus zentraler Position an der Strafraumkante mit einer geschickten Körpertäuschung Platz verschaffte, kurz andribbelte und anschließend mit einem platzierten Flachschuss in die linke untere Ecke abschloss. Hollenbachs Schlussmann Purtscher war zum zweiten Mal an diesem Nachmittag machtlos. Der Jubel aufseiten der siegreichen Gäste war entsprechend groß. Für Derflinger war es der elfte Saisontreffer.

Gelb-Rot für Ehmann

Im Anschluss an das Siegtor der Nullachter lagen die Nerven auf beiden Seiten plötzlich noch einmal blank. Purtscher stand erneut im Fokus, als er in der Schlussoffensive mit in den gegnerischen Sechzehner kam und dort sein Gegenüber, Kevin Ehmann, beim Abschlag behinderte. Anschließend gab es eine „unübersichtliche Unruhe“, wie Matthias Uhing nur vage beschreiben kann. Ergebnis war eine gelb-rote Karte für den Villinger Schlussmann.

Personal und Torschützen

FSV Hollenbach – FC 08 Villingen 1:2 (0:1).

Hollenbach:

Purtscher, Engelmann, Schülke, Limbach, Faßbinder, Scherer, Specht, Schiek (68. Wink), Music (81. Omerovic), Dörr (81. Hofmann), Knapp. Villingen:

Ehmann, Krieger, Busam (63. Hug), Pintidis, Tadic (57. Derflinger), Glück, Müller (74. Y. Spät), Albrecht, Liserra (89. J. Spät), Feißt (88. Staiger), Rinaldi. Tore:

0:1 Rinaldi (14.), 1:1 Specht (66.), 1:2 Derflinger (90.+5). Schiedsrichter:

Timon Ulrich. Zuschauer:

250. Besondere Vorkommnisse:

gelb-rote Karte für Ehmann (90.+7).