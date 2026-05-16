FSV Hollenbach – FC 08 Villingen: Derflinger schießt Nullachter zum Last-Minute-Sieg

Der FC 08 Villingen hat beim tief im Abstiegskampf steckenden FSV Hollenbach knapp mit 2:1 gewonnen. Christian Derflinger sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.
Am Ende waren zwei sehenswerte Treffer genug für den FC 08 Villingen, um mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise aus Hollenbach anzutreten. In einer von Beginn hart umkämpften Partie, der man durchaus anmerkte, dass es für die Gastgeber um immens wichtige Punkte im Abstiegskampf ging, sorgte das erste Saisontor von Angelo Rinaldo für die 1:0-Pausenführung zugunsten der Nullachter. In der 14. Minute brachte Enrico Krieger einen Einwurf in den gegnerischen Sechzehner, wo Jonas Busam an die Kugel kam und diese gekonnt mit der Brust für Rinaldi auflegte, der mit einer Direktabnahme aus 16 Metern in die untere rechte Torecke FSV-Keeper Nico Purtscher keine Chance ließ.