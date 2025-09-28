FSV Bietigheim – FC 08 Villingen: Enrico Krieger spricht offen über die aktuelle 08-Krise

Nach dem 1:6-Debakel in Bietigheim zieht Enrico Krieger ein ernüchterndes Fazit. Der Außenverteidiger nennt die Probleme des FC 08 Villingen.
Nach dem 1:6-Debakel in Bietigheim spricht Enrico Krieger über den Spielverlauf und über die Probleme des FC 08 Villingen.Die Nummer 4 des FC 08 stand beim Horrortrip nicht in der Startaufstellung. In der 30. Spielminute ersetzte Krieger den verletzten Angelo Rinaldi. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2:1 für die Bietigheimer. Krieger ging – wie die gesamte Mannschaft – unter.