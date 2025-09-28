FSV Bietigheim – FC 08 Villingen: Enrico Krieger spricht offen über die aktuelle 08-Krise

Nach dem 1:6-Debakel in Bietigheim zieht Enrico Krieger ein ernüchterndes Fazit. Der Außenverteidiger nennt die Probleme des FC 08 Villingen.

Nach dem 1:6-Debakel in Bietigheim spricht Enrico Krieger über den Spielverlauf und über die Probleme des FC 08 Villingen.Die Nummer 4 des FC 08 stand beim Horrortrip nicht in der Startaufstellung. In der 30. Spielminute ersetzte Krieger den verletzten Angelo Rinaldi. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2:1 für die Bietigheimer. Krieger ging – wie die gesamte Mannschaft – unter.

„Wir sind aktuell in einem Loch, das muss man einfach mal so sagen. Wir hatten keinen Zugriff auf die zweiten Bälle“, zeigte sich Krieger enttäuscht nach Abpfiff. Doch von mentaler Schwäche möchte der Außenverteidiger nicht sprechen.

„Ich denke nicht, dass es eine Kopfsache ist. Wir haben beispielsweise beim 4:3 gegen Reutlingen bewiesen, das wir zurückschlagen können.“ Was in Bietigheim ein Thema war, ist die Ideenlosigkeit, die der FC 08 Villingen in seinem Offensivspiel zeigte. „Wir hatten kaum Kontrolle über das Spiel. Wir haben versucht hinten rauszuspielen, aber im vorderen Drittel hat es nicht gereicht“, so Krieger.

Verzweiflung kommt auf

Für einen defensiven Spieler ist es alles andere als einfach, so viele Gegentore hinzunehmen. „Man verzweifelt irgendwann“. Tabellarisch rutscht das Team von Coach Steffen Breinlinger immer weiter ab.

Von einem Abstiegskampf möchte Krieger jedoch nichts wissen. „Wir werden nicht um den Abstieg spielen. Wir haben die Qualitäten, um da rauszukommen, da bin ich mir sicher.“

Der FC 08 Villingen muss wieder anfangen zu gewinnen. Sonst wird es in der Tabelle immer enger.