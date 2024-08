FSME in VS

1 Mitarbeiter Lutz Urbicht vom Konsiliarzentrum für durch Zecken übertragene Krankheiten streift ein helles Tuch über eine Wiese – auf diese Weise werden Zecken gefangen. Foto: dpa/Pleul

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist Zecken-Risikogebiet. In der Region sind Experten den kleinen Tierchen mit weißen Fahnen auf der Spur und suchen nach Infektionsherden für die Übertragung der gefährlichen FSME.









Die Landkarte des Robert-Koch-Instituts von Deutschland ist mehr Blau als Weiß. Mehr Risikogebiete als andere. Die Plagegeister in Wald und Feld, die zwar so klein, aber doch so gefährlich sein können, haben es in sich und verbreiten sich gerade im aktuellen Sommer rasant.