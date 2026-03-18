Frust wegen Baustelle in Zell: Warum Autofahrer am Grendel so lange warten müssen

Stop and Go bis zu 20 Minuten: Pendler im Wiesental müssen wegen der Sperrung im Zeller Grendel aktuell viel Zeit einplanen. Gibt es Lösungen?
Wenn’s morgens mal fünf Minuten länger dauert zur Arbeit, sagt keiner was. Aber durch die Felssicherungsmaßnahme an der Bundesstraße 317 zwischen Hausen und Zell an der „Grendelkurve“ kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Denn die Fahrbahn ist seit dem 17. Februar halbseitig gesperrt – der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geführt. Allein am Dienstagmorgen standen die Autofahrer von Zell aus kommend nach dem Tunnel bis zur Ortsausfahrt von Zell – und warteten über 20 Minuten.