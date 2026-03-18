Frust wegen Baustelle in Zell: Warum Autofahrer am Grendel so lange warten müssen

Stop and Go bis zu 20 Minuten: Pendler im Wiesental müssen wegen der Sperrung im Zeller Grendel aktuell viel Zeit einplanen. Gibt es Lösungen?

Wenn’s morgens mal fünf Minuten länger dauert zur Arbeit, sagt keiner was. Aber durch die Felssicherungsmaßnahme an der Bundesstraße 317 zwischen Hausen und Zell an der „Grendelkurve“ kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Denn die Fahrbahn ist seit dem 17. Februar halbseitig gesperrt – der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geführt. Allein am Dienstagmorgen standen die Autofahrer von Zell aus kommend nach dem Tunnel bis zur Ortsausfahrt von Zell – und warteten über 20 Minuten.

Das Thema verärgert: Zeller Bürger hatten bereits in einer Gemeinderatssitzung Ende Februar ihren Missmut geäußert und kürzere Rotphasen gefordert. Wir haben uns nun beim zuständigen Regierungspräsidium (RP) über mögliche Lösungen informiert.

„Aus unseren Beobachtungen ist der Verkehr aus Richtung Zell am Dienstagmorgen von 7 bis etwa 8 Uhr am größten“, sagt Matthias Hendrich, Pressesprecher des RP. Hier könne es sich tatsächlich bis zur Einfahrt Zell zurückstauen. An anderen Wochentagen sei der Rückstau nicht so ausgeprägt. Sein Vorschlag: „Wenn möglich sollten die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Hausen diese Stoßzeiten meiden.“

Sind kürzere Rotphasen möglich?

Hendrich macht klar, dass man die Schaltzeiten der Ampel bereits nachjustiert und somit bereits den Rückstau verkürzt habe. „Vor der Nachjustierung staute sich der Verkehr viel weiter wie bis zum Tunnel Freiatzenbach“, so Hendrich weiter. Eine weitere Verkürzung der Rotphase sei indes aktuell nicht möglich, da diese abhängig von der Baustellenlänge sei und auch davon, wie lange die Fahrzeuge zwischen den beiden Ampeln benötigen.

Der Bahnübergang beim Sportplatz spielt für die Dauer der Rotphasen eine entscheidende Rolle. Denn dieser muss autofrei bleiben. Foto: Verena Wehrle

Darüber hinaus werde die Dauer der Grünphase für die aus Zell kommenden Fahrzeuge durch den Abstand des Bahnübergangs beim Sportplatz und der Baustelle begrenzt. Die Problematik ist also: „Es muss vermieden werden, dass bei geschlossenem Bahnübergang sich ein Stau bis in die Baustelle zurückbildet“, erläutert der Pressesprecher.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Zell Ampel hat zu lange Rotphase Bürger beklagen in der Zeller Gemeinderatssitzung lange Wartezeiten.

Die Ampelanlage habe verschiedene Schaltzeiten, welche die unterschiedlichen Verkehrsströme morgens und abends bereits berücksichtigen würden.

Auch eine Aufhebung der halbseitigen Sperrung zu den Stoßzeiten sei nicht möglich, da alleine für den Abbau der Schutzeinrichtungen zwei bis drei Tage notwendig wären.

Eine Lösung für kürzere Wartezeiten ist in Sicht

Doch was ist dann die Lösung, um die Wartezeiten für die Autofahrer zu verkürzen, wollten wir vom Regierungspräsidium wissen. Tatsächlich sei geplant, die Baustelle nach Abschluss der ersten Bauphase von Hausen kommend zu verkürzen. Somit könnte die Rotphase verkürzt werden und die Grünphase aus Richtung Zell kommend verlängert werden. Wann dies soweit ist, sagte Hendrich nicht.

Lang ist der Stau in Richtung Zell, wenn die Ampel bei der Baustelle rot ist. Foto: Verena Wehrle

Klar ist aber: Die Arbeiten dauern nach derzeitigem Stand noch bis Ende Juni an und solange wird auch die Sperrung bestehen bleiben. Warum so lange? Die Verhältnisse vor Ort seien schwierig, erklärt das RP.

Unsere Empfehlung für Sie Drohender Felssturz Grendel zwischen Hausen und Zell wird zum Nadelöhr Wegen Felssicherungsarbeiten wird die B 317 zwischen Hausen und Zell halbseitig gesperrt. Die Grendelkurve wird damit fünf Monate zum Nadelöhr.

Felsstürze sollen vermieden werden

Dass die Arbeiten wichtig sind, steht außer Frage: Denn bei einer routinemäßigen Überprüfung der Felswand durch Geologen wurden mehrere instabile Felsbereiche entdeckt, die auf die Bundesstraße stürzen könnten. Deshalb wird das Buschwerk von den Felsbereichen entfernt, um sie dann mit mehreren Netzen sowie einem Steinschlagschutzzaun zu sichern.

Die Autofahrer, die von Hausen kommen, müssen oftmals bereits beim Bahnübergang warten, auch wenn die Schranke geöffnet ist. Foto: Verena Wehrle

Die besonderen Herausforderungen

Die Bedingungen für die Arbeiten an der rund 30 Meter hohen Felswand sind laut RP anspruchsvoll: Sie müssten in Handarbeit durch Felskletterer durchgeführt werden, die mit Seilen gesichert sind.

Auch die Enge des Baufeldes durch die halbseitige Sperrung sei eine besondere Herausforderung, erklärt der Pressesprecher. Diese Enge erschwere den Einsatz von Maschinen. Zudem müssten weitreichende Maßnahmen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie der Arbeiter erfolgen.