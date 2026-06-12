Frust um Eröffnungsfeier: „Latinos in Freudenstadt“ zeigen sich enttäuscht von WM-Übertragung im ZDF

Es sollte das Event vor dem WM-Start sein: die Eröffnungsfeier. Doch statt der Feier zeigte das ZDF zunächst Werbung. Viel Kritik gibt es dafür - auch von den „Latinos in Freudenstadt“.

Der Jubel unter den Mexiko-Fußballfans dürfte am Donnerstagabend zweifellos groß gewesen sein, als die Fußballmannschaft mit 2:0 gegen Südafrika das erste Spiel der Weltmeisterschaft gewann. Genauso groß war offenbar auch die Enttäuschung unter den Zuschauern, weil die groß angekündigte Eröffnungsfeier verspätet und unvollständig beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlt wurde. Dort lief nämlich die ersten sieben Minuten der Feier ein Werbeblock.

Ordentlich Kritik muss der Sender nun dafür einstecken. Schließlich hatten laut Medienberichten mehr als fünf Millionen Menschen das Programm zur Eröffnungsfeier eingeschaltet und mehr als zehn Millionen, als das Spiel dann um 21 Uhr losging.

Der Kritik schließen sich die „Latinos in Freudenstadt“ an: Die Vereinsvorsitzende Catherine Rojas erzählte unserer Redaktion bereits wenige Tage vor dem WM-Start, dass sie am Abend des Spiels eine Feier bei ihr zuhause mit Snacks aus Lateinamerika veranstalten würden. Der Verein sei dann jedoch unsicher geworden, wo die Übertragung der Eröffnungsfeier stattfinde, weil im ZDF Werbung lief.

„Ich finde es so schade, dass erst so viel Werbung lief – in Mexiko oder anderen Ländern Lateinamerikas wäre das nie so gewesen“, sagt Rojas. Dass viele Zuschauer ihren Frust also in den Sozialen Medien äußerten, könne sie voll nachvollziehen. „Wir konnten die für uns interessantesten Teile, wie das indigene Begrüßungsritual erst später auf YouTube nachschauen. Das war sehr schade“, erzählt sie.

Auch dass in manchen Städten und Regionen kein Public Viewing stattfinden würde, fand sie sehr schade. „Dass in den Städten oder Gemeinden nichts an Plätzen übertragen wurde, das fehlt irgendwie“, meint sie.

Tanzen und Tequila

Doch konnten die „Latinos in Freudenstadt“ trotzdem noch die Feier genießen? Keine Frage, sagt die Vorsitzende. „Es wurde getanzt, und als Shakira ,Dai Dai’ sang, haben wir die Choreographie mitgetanzt“, erzählt Rojas und lacht. Als dann das erste Tor Mexikos geschossen wurde, sei die Stimmung auf Hochtouren gelaufen. „Wir haben eine Trompete ausgepackt und Tequila getrunken“, berichtet die Vorsitzende weiter. Genauso war es beim zweiten Tor.

Unsere Empfehlung für Sie Public Viewing in Baiersbronn WM-Spiele der deutschen Elf laufen in der Schwarzwaldhalle Die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft werden ab Sonntag in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn auf großer Leinwand übertragen.

Der Verein der „Latinos in Freudenstadt“ setzt sich zusammen aus Zugezogenen aus Mexiko, Peru, Guatemala, Bolivien und Honduras; vielmehr würden sie aber einer Brüderschaft gleichen, meint Peruanerin Rojas. „Wir sind zwar alle aus anderen Ländern, aber gestern kamen wir alle aus Mexiko“, sagt sie und das Lächeln ist durch das Telefon in ihrer Stimme hörbar.

Auf ein einziges Land, welches sie in diesem Jahr anfeuert, möchte sich Rojas nicht festlegen. Stattdessen haben sich die „Latinos in Freudenstadt“vorgenommen, jedes Land aus Lateinamerika anzufeuern und ihre Spiele zu verfolgen.