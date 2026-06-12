Frust um Eröffnungsfeier: „Latinos in Freudenstadt“ zeigen sich enttäuscht von WM-Übertragung im ZDF

Es sollte das Event vor dem WM-Start sein: die Eröffnungsfeier. Doch statt der Feier zeigte das ZDF zunächst Werbung. Viel Kritik gibt es dafür - auch von den „Latinos in Freudenstadt“.
Der Jubel unter den Mexiko-Fußballfans dürfte am Donnerstagabend zweifellos groß gewesen sein, als die Fußballmannschaft mit 2:0 gegen Südafrika das erste Spiel der Weltmeisterschaft gewann. Genauso groß war offenbar auch die Enttäuschung unter den Zuschauern, weil die groß angekündigte Eröffnungsfeier verspätet und unvollständig beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlt wurde. Dort lief nämlich die ersten sieben Minuten der Feier ein Werbeblock.