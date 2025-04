Frust über Ticketvergabe für Pokalfinale: „20.000 Tickets an Leute verplempert, denen das Spiel nichts bedeutet“

Die Freude über den Einzug des VfB Stuttgart ins Pokalfinale ist bei einigen Anhängern in dieser Woche dem Frust über die Ticketvergabe gewichen. Der Run auf die Eintrittskarten für das Endspiel am 24. Mai im Berliner Olympiastadion war enorm. Dementsprechend sind viele Anhänger des Clubs aus Cannstatt leer ausgegangen.

Die letzte Chance das Duell mit Drittligist Armminia Bielefeld live im Stadion zu sehen, bot sich am Donnerstag. Der Deutsche Fußball-Verband (DFB) bot ein Kontingent von 20.000 Karten im freien Verkauf an. Es galt das Prinzip „First come, first served“, belohnt wurden also die schnellsten. Über Tickets durften sich offenbar aber nur die wenigsten freuen, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigt:

Der Verdacht liegt nahe, dass aus Sicht der „echten Fans“ am Ende auch diejenigen die Sitze im Olympiastadion füllen, die eigentlich niemand dabei haben möchte:

Insbesondere der „Ladebalken“ auf der offiziellen DFB-Seite trieb viele VfB-Fans zur Weißglut:

Ob es was gebracht hat?

Einen Seitenhieb auf die ungeliebte Konkurrenz aus Hoffenheim und Leipzig konnte sich dieser User nicht verkneifen:

Der Fan, der vor der MHP-Arena seinen Frust an einer Mülltonne auslässt – ein passendes Bild für viele VfB-Fans, die bei der Ticket-Hatz leer ausgingen.

Am Donnerstag waren auf dem Zweitmarkt bereits die ersten Tickets zu Mondpreisen zu haben.

Nachdem das letzte Ticket vergeben war, veröffentlichte der DFB offizielle Zahlen. Bis zu 650.000 Fans hatten sich in die virtuelle Warteschlange eingereiht. Der Verband warnte davor, sich auf dem Schwarzmarkt nach Karten umzusehen:

Der DFB machte bei der Ticketvergabe keine gute Figur, befand dieser Fan:

Aus Sicht dieser Nutzer stand der Verband dem Club mit dem Brustring in Nichts nach. Ein oft geäußerter Kritikpunkt: Dauerkartenbesitzer wurden nicht berücksichtigt.

Der ein oder andere hat offenbar doch ein Ticket ergattert:

Und manche fahren eben ohne Ticket in die Hauptstadt:

Bleibt noch eine Frage:

Vor dem Saison-Highlight steht für den VfB aber noch der Endspurt in der Bundesliga an. An diesem Sonntag geht es daheim gegen den SV Werder Bremen.