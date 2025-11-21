Frust nach vier Jahren: Bürger beklagt Stillstand beim Glasfaserausbau in Neuried

In Neuried wächst der Frust über das Vorgehen beim Glasfaserausbau.
„Vor genau vier Jahren wurden wir zu einer Infoveranstaltung zur Glasfaser eingeladen – das Ziel: 33 Prozent der Bürger sollten einen Vertrag abschließen, damit wir Glasfaser erhalten“, meldete sich ein Bürger zur Frageviertelstunde in der Gemeinderatssitzung in Neuried zu Wort. Er bemägelte die „fehlende Transparenz“. Seit gut ein einhalb Jahren höre man zu dem Thema nichts mehr. Auf E-Mails an die „Geodesia“ erhalte man keine Antwort. „Meine Frage also: Wann geht es mit dem Ausbau weiter“, so der Bürger verärgert.