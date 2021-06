Bürger ärgern sich über Müll in der Wöschhalde

Frust in Villingen

1 Seit Freitag liegt in der Wöschhalde ein riesiger Sperrmüllhaufen, der die Anwohner erzürnen lässt. Foto: Behrens

Seit Wochen liegen gelbe Säcke herrenlos in einem Gebüsch, vor einem größeren Wohnblock, in der Wöschhalde in Villingen. Seit vergangenem Freitag ist nun auch noch ein großer Sperrmüllhaufen hinzugekommen.

VS-Villingen - Die Anwohner der anliegenden Häuser sind sichtlich genervt und extrem wütend, wie ein älterer Anwohner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten verrät. "Es ist einfach eine pure Frechheit. Die Leute kommen einfach aus ihren Wohnungen und schmeißen ihren Müll in die Hecke", so der Anwohner. Dabei sei ihnen egal, ob der Müll abgeholt wird oder Wochen liegen bleibt.

"Nachdem ich einen Mann darauf angesprochen habe, warum er seinen Müll in die Hecke schmeißt und ob er überhaupt wisse, wann der Müll abgeholt wird, bekam ich nur ein ›das geht mich einen Scheißdreck an‹, an den Kopf geworfen." Nachdem er noch mal nachgehakt hatte, wurde im dann mit Schlägen gedroht, weshalb er auch nicht namentlich genannt werden will.

Er habe daraufhin der Stadt und der Hausverwaltung Bescheid gegeben, doch besser wurde es nicht: "Vor drei Wochen kam einer von der Stadt vorbei und meinte er kümmere sich darum", so der Mann. Seit dem sei jedoch nichts geschehen. Das Müll-Problem wäre nur noch schlimmer geworden. "Ich finde das wirklich eine Sauerei von der Stadt, dass die sich nicht darum kümmert." Genau so war es auch bei dem Hausverwalter, von dem er auch sehr enttäuscht ist.

Und vergangenen Freitag der Höhepunkt der ganzen Sache. "Da fährt doch tatsächlich ein Kombi vor, schmeißt einen Haufen Sperrmüll aus dem Auto und verschwindet wieder." Keiner wisse woher das Auto kam oder ob das Anwohner der Wöschhalde waren. Seitdem würde der Haufen auch von Tag zu Tag größer werden.

"Dass der Haufen ausgerechnet vor einem Zebrastreifen liegen muss, macht die ganze Sache noch schlimmer." Kinder und Rentner würden kaum mehr vorbei kommen. "Das ist nicht nur eine riesengroße Frechheit, sondern auch gefährlich", mahnt der Mann. Er hoffe jetzt einfach, dass bald etwas passiert und die Stadt das Zepter mal in die Hand nehmen würde. Aber das sei bislang leider eine "Wunschvorstellung".