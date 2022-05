2 Genervte Gesichter: Die 50 Besucher auf Einladung von Michael Theurer wurden mit Sicherheitsdienst aus dem ICE geschmissen. Hier steigen sie in den selbst recherchierten Ersatzzug ein. Foto: Reisegruppe

Für die Fußball-Profis des VfL Wolfsburg wird flugs ein Sonderzug geordert, weil die Klimaanlage im Zug kaputt ist. Der normale Bürger wird einfach aus dem Zug geworfen.















Berlin/Horb - Schon wieder eine Klima-Anlagen-Panne im ICE. Nun stellt sich die Frage: Misst die Deutsche Bahn mit zweierlei Maß?

Mittwoch letzte Woche. Gut 50 Besucher aus den Wahlkreisen Calw/Freudenstadt und Karlsruhe reisen auf Einladung von Michael Theurer (FDP, Ex-OB von Horb) im Bundestag nach Berlin. Dort gibt es einen Einblick hinter die Kulissen.

Um 14.04 Uhr soll die Gruppe per ICE zurück. Doch Theurers Besucher werden mit Hilfe des Sicherheitsdienstes aus dem für sie reservierten Waggon geworfen. Begründung: Die Klima-Anlage ist kaputt. Ein Teilnehmer: "Wir wurden aus dem Zug geschmissen. Aus dem Waggon, wo die Sitzplätze für uns reserviert waren. Das Bahn-Personal hat nur gesagt: ›Nehmen Sie den nächsten Zug!‹"

Samstag am Wochenende. Der VfL Wolfsburg ist per ICE auf der Fahrt zum Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln. Die Profis müssen im westfälischen Hamm umsteigen. Raus aus dem ICE – weil die Klimaanlage nicht funktioniert!

Wolfsburger Fußballprofis können schnell weiterreisen

Eine Bahn-Sprecherin: "Es trifft zu, dass ein einzelner von insgesamt 14 Wagen des ICE 858 wegen einer Störung der Klimaanlage in Hamm geräumt werden musste. Grundsätzlich müssen wir bei defekter Klimaanlage aus Sicherheitsgründen unsere Fahrgäste bitten, den jeweiligen Wagen zu verlassen. Selbstverständlich ist es dann die Aufgabe des Zugbegleitpersonals, Sitzplatz- oder Reisealternativen zur Verfügung zu stellen. So geschah es auch im Fall des VfL Wolfsburg. In Hamm stand ein Sonderzug zur Verfügung, in den die Reisenden umsteigen konnten. Dieser erreichte 20 Minuten nach dem ICE den Kölner Hauptbahnhof."

Jetzt sind die Bürger aus der Reisegruppe von Michael Theurer richtig sauer – aber so richtig! Denn: Sonderzug für die Fußballprofis, aber für den normalen Bürger gibt es nur den Rausschmiss?

Spielt auch der Promi-Faktor eine Rolle?

Ein Teilnehmer der Theurer-Besuchergruppe sagt: "Schön zu erfahren, dass sich das Bahnpersonal um Sitzplatz oder Reisealternativen kümmern soll. Wir wurden in Berlin alleine gelassen. Das Bahnpersonal hat nur gesagt: ›Nehmen sie den nächsten Zug!‹ Eine Teilnehmerin recherchierte eine bessere Verbindung. Unsere Gruppe wurde auseinandergerissen. Weil keine Sitzplätze reserviert waren, haben die wenigsten einen Sitzplatz gefunden. Obwohl viele Senioren mit dabei gewesen sind!"

Hat der Bundesligist aus der VW-Stadt Wolfsburg mit Trainer Florian Kohfeldt oder Profis wie dem Ex-Nationalspieler Max Kruse einen höheren Promi-Faktor beim Bahn-Personal? Schienenstaatssekretär Michael Theurer hatte nach dem Eklat um seine Besuchergruppe gesagt: "Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es durch vorausschauende Wartung wesentlich seltener zu solchen technischen Problemen kommt."

Wartung der Klimaanlagen soll intensiviert werden

Hört diese Pannenserie jetzt endlich auf? Dazu eine Bahnsprecherin: "Wir konnten die Zuverlässigkeit unserer Klimaanlagen in diesem Jahr noch mal deutlich steigern: In den ersten vier Monaten dieses Jahres 2022 konnte die Anzahl der Störungen an Klimaanlagen in ICE-Zügen um 18 Prozent reduziert werden." Die Wartung, so verspricht die Bahn, soll jetzt noch intensiver werden. Die Bahn-Sprecherin: "Allein im Fernverkehr wenden wir für die Wartung der Klimaanlagen pro Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag auf. Diese Summe wird in den nächsten Jahren noch erhöht."

Fakt ist: Die aktuellen Pannen haben bei den Kunden und der Deutschen Bahn offenbar für jede Menge Ärger gesorgt. Die Nachricht über die Besuchergruppe vom Horber Ex-OB Michael Theuer, der inzwischen parlamentarischer Schienen-Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist, hat den Bahn-Tower in Berlin offenbar kräftig durchgeschüttelt, wie unsere Redaktion erfuhr.

Teilnehmer der Theurer-Besuchergruppe maßlos enttäuscht

Ein Bahn-Mitarbeiter sei extra dafür abgestellt worden, sich bei allen Reisenden in der Theurer-Besuchergruppe persönlich zu entschuldigen. Ein Teilnehmer reagiert: "Da habe ich keine Lust drauf. Das nächste Mal nehme ich mein Auto. Die Bahn hat bei mir endgültig verspielt. Mein Partner sagt immer: ›Wir sollen öfter die Bahn nehmen.‹ Doch jedes Mal, wenn wir das probieren, geht was schief!"

Der Wolfsburger Fußballprofi Max Kruse ließ übrigens seinen Ärger auf Instagram raus (wobei das Video mittlerweile bei seinem Account nicht mehr auftaucht): "Eigentlich sollten wir bis Köln fahren, aber in unserem Wagen ist die Klimaanlage ausgefallen. Da haben sie sich gedacht: Bestrafen wir doch mal alle, die in dem Wagen, in dem Abteil sitzen, und schmeißen die einfach raus", so Kruse. Er fügte ironisch hinzu: "Es ist ja unsere Schuld sozusagen!" Und damit spricht er den Reisenden aus Horb wohl trotz Promi-Bonus aus dem Herzen.