Frust bei Rottweiler Anwohnern: Parken in der Schramberger Straße wird zum Problem

Parken wird zum Streitpunkt: In der Schramberger Straße melden sich Anwohner mit Beschwerden zu Wort. Kaum erkennbare Parkmarkierungen und zu schmale Stellflächen sorgen für Frust.
Die Schramberger Straße gehört schon heute zu den stark frequentierten Verkehrsachsen der Stadt – und dürfte ab kommender Woche noch stärker belastet sein. Dann wird der Friedrichsplatz gesperrt. Seit dem Verkehrsversuch im Jahr 2023 gilt in der Straße Tempo 30. Für Anwohner und Verkehrssicherheit ein Gewinn. Doch ein anderes Thema sorgt zunehmend für Unmut: die Parksituation.