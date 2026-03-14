Frust bei Konzert in Stuttgart: Bushido lässt Hobbyrapper abblitzen - „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“

Eigentlich hatte Bushido versprochen, dass Hobbyrapper Markus wieder in Stuttgart auf die Bühne darf. Stattdessen gibt er dem Fan vor versammeltem Publikum einen Korb.

Bittere Enttäuschung bei Hobbyrapper Markus und seinen Fans: Nachdem sein Gastauftritt bei Bushido im Januar noch groß gefeiert worden war, gab es nun einen herben Rückschlag. Denn der Hip-Hop-Star hat sein Versprechen gebrochen – und gab Markus am Donnerstagabend in der Schleyerhalle einen heftigen Korb. Beim Abschluss-Auftritt von Bushido durfte der 33-Jährige doch nicht auf die Bühne. Noch schlimmer: Der Rapstar erteilte Markus, der in der dritten Reihe vor der Bühne stand, eine Abfuhr vor den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Im Januar noch war die Freude groß beim Hobbyrapper aus Göppingen. Bushido holte ihn ebenfalls in der Schleyerhalle auf die Bühne, ließ ihn „Sonnenbank Flavor“ singen, während sich der Rapstar im Hintergrund hielt und nur die Backing-Vocals beisteuerte. Den Auftritt feierten nicht nur die Fans in der Schleyerhalle – auch im Netz gab es viel Zuspruch für den Gastauftritt. Unter anderem wurde er gelobt für die frech ausgetauschte Textzeile, bei der Markus lieber „VfB Stuttgart“ statt „Hertha BSC“ rappte. Damals zeigte sich Bushido begeistert und versprach: „Im März bist du wieder hier auf der Bühne.“

Doch daraus wurde nichts am Donnerstagabend. Markus stand zwar im Publikum, auch Freunde und Familie waren mit dabei. Unter anderem seine Mutter war im Publikum, um ihren Sohn live auf der Bühne rappen zu sehen. Das Management hatte Markus auch wie versprochen auf die Gästeliste gesetzt. Doch mitsingen durfte er dieses Mal nicht. Stattdessen holte Bushido einen anderen Fan auf die Bühne. „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“, sagte Markus unserer Redaktion.

Eigentlich wollte der Servicetechniker seinem Idol ein selbst bedrucktes T-Shirt auf der Bühne überreichen, bedruckt mit einem Foto der beiden vom Auftritt im Januar. Als Dankeschön. Da er aber nicht auf der Bühne stehen durfte, warf Markus das Shirt auf die Bühne. Doch auch von dem Geschenk wollte Bushido nichts wissen und ließ das T-Shirt wieder zurück ins Publikum werfen.

Markus-Fans verlassen enttäuscht die Halle

An dieser Stelle wurde es einigen Fans zu viel, die fest mit einem Auftritt des Rappers aus Göppingen gerechnet hatten. „So was geht gar nicht“, schreibt eine Konzertbesucherin in einer Nachricht an unsere Redaktion. Bushido habe Markus „total auflaufen lassen“. Nach dieser öffentlichen Demütigung hätten die Fans, die Markus sehen wollten, die Halle verlassen.

Auf eine Anfrage unserer Redaktion hat das Bushido-Management bisher nicht geantwortet. Nach Aussagen auf der Bühne war Bushido offenbar verärgert darüber, dass Markus den Auftritt im Januar „medial ausgeschlachtet“ habe. Markus hingegen sagt: „Die Medien sind auf mich zugekommen.“ Die plötzliche Kehrtwende könne er nicht nachvollziehen. „Ich habe nie etwas Negatives gesagt oder bin arrogant aufgetreten“.

Eine weitere Chance für einen Gastauftritt wird Markus in naher Zukunft wohl nicht bekommen. Das Konzert in Stuttgart war nicht nur der Tourabschluss, sondern soll vorerst auch das letzte Konzert des Hip-Hop-Stars gewesen sein.