Frust bei der TSG Balingen: Last-Minute-Gegentor, spielerische Mängel und Verletzung von Sascha Eisele

Durch die bittere, aber verdiente 1:2-Niederlage gegen Fulda überwintert die TSG Balingen auf einem Abstiegsplatz. Positive Nachrichten gab es nur aus Ulm.
Bis zum 21. Februar des kommenden Jahres geht die Regionalliga Südwest in den „Winterschlaf“. Die Tabelle wird sich bis dahin also nicht mehr verändern. Und der Blick auf eben diese dürfte der TSG Balingen wenig Spaß machen. Durch die in der 93. Minute besiegelte 1:2-Niederlage gegen Fulda hat sich die Lage im Abstiegskampf nochmals verschlechtert.