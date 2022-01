1 Schabenhausens "Erznarr", Wendelin Singler und dessen Frau Frieda, haben ihren Weihnachtsbaum zum Narrenbaum umgestaltet. Foto: Bantle

Von der Corona-Pandemie lässt man sich bei der Narrenzunft Schabenhausen nichts ins Bockshorn jagen und will durch verschiedene Aktionen das närrische Brauchtum unter Beachtung der Corona-Vorschriften trotzdem hochhalten.















Niedereschach-Schabenhausen - Mit kleineren Aktionen will man entsprechende Akzente setzen. Anfangen haben die Schlierbachnarren mit der mit der Aktion "Vom Tannenbaum zum Narrenbaum". Dabei werden die drei schönsten Bäumchen werden prämiert. Nachdem auch das traditionelle Narrenfrühstück nicht stattfinden konnte, haben die Schabenhauser Narren nunmehr den Mitgliedern das Frühstück einfach nach Hause gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich wieder der "Narrebot" der Schwarzwälder Narrenvereinigung verteilt. Beim "Narrebot" 2022 handelt sich dieses Jahr sogar um eine Jubiläumsausgabe, die gut doppelt so umfangreich ist, wie in den vergangenen Jahren.

Logistische Herausforderung

Die Verteilung des Narrenfrühstücks an die Mitglieder war eine logistische Herausforderung für die Narren, denn die Brezeln, die Süßigkeiten, der Sekt und der Orangensaft wurden nicht nur in Schabenhausen, sondern bei Mitgliedern im Umland verteilt. Die Fahrten gingen dabei unter anderem nach Burgberg, Villingen, Bad Dürrheim, Niedereschach und Nordstetten. Stimmgewaltig und mit dem Narrenruf "Schlierbach – Ahoi" versorgte man hingegen die Mitglieder im Ort und dies mit zwei voll beladenen Bollerwagen im Schlepptau. Teils überrascht, teils in sehnsüchtiger Erwartung und doch überall hocherfreut und den Corona-Abstand einhaltend öffneten sich die Türen. Die vielen Begegnungen und Gespräche im Verlauf der närrischen Aktion haben den Schabenhauser Narren rund um Zunftmeister Dennis Ulmschneider einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich als Verein zu zeigen und gerade in diesen Corona-Zeiten Kontakt den zu halten.