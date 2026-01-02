Frühschicht in Oberndorf: Trotz aller Kritik – für sie kommt kein Beruf an die Pflege ran

Es ist ein umstrittenes Thema: Der Pflege-Fachkräftemangel führt zu Hektik im Krankenhaus. Das führt zu Kritik in der Gesellschaft. Wir haben uns die Situation in Oberndorf angeschaut.
Dienstagmorgen, 7.06 Uhr. Draußen ist es noch stockfinster. Die ersten Patienten werden im Krankenhaus in Oberndorf so langsam wach, auf dem Flur ist es leise. In der interdisziplinären Station Haus Oberndorf steht eine junge Frau in einem blauen Kittel und schaut auf den Computerbildschirm auf dem Pflegewagen vor ihr. Ein letzter Blick auf die digitale Patientenakte im Programm – und Vanessa Kessel drückt den Türknauf zu Zimmer Eins runter. Es kann also losgehen.