Bei Sonntagswetter kamen zahlreiche Besucher zum Frühlingsfest nach Dornhan. Die Stadt eröffnete damit die Marktsaison. Besonders das Kinderkarussell zog zahlreiche Interessierte an.

Rund 50 Händler hatten in der Stadtmitte ihre Stände aufgebaut. Fast alle, die sie sich angemeldet hatten, seien gekommen, freute sich Lysann Masic-Reppe von der Stadtverwaltung bei ihrem Stadtrundgang.

Dafür mussten einige Programmpunkte wie das Ponyreiten krankheitshalber ausfallen. Dennoch: Unterhaltung gab es genug.

Der Frühling ist da

Die Kindertrachtengruppe hatte beim Denkmal einen sehenswerten Auftritt. Sie zeigte den Knopflochtanz, tanzte „Rädel-Rädel“ und verabschiedete sich nach reichlich Beifall mit dem Tanz „Durch die Tore“. Der Verein warb bei der Gelegenheit gleich um Nachwuchs.

Der Männergesangverein Dornhan-Leinstetten besang den Frühling, der sich jetzt auch mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen eingestellt hat. Fürs Frühlingsfest hat der Chor, der ebenfalls noch Verstärkung sucht, neue Lieder einstudiert.

Helfer haben viel zu tun

„Ich trinke keinen Schnaps und kein Bier mehr“ passte allerdings noch zur Fastenzeit vor Ostern. Aber ganz so ernst war es wohl mit der Enthaltsamkeit in diesem Lied nicht gemeint.

Schwungvoll unterhielt die Kooperationskapelle Dornhan-Leinstetten vor dem Zelt des Musik- und Trachtenvereins, in dem sich viele Gäste das Mittagessen schmecken ließen. Die Vereinsmitglieder hatten am Ausschank und an der Essenstheke alle Hände voll zu tun.

Fußball und Kinderkarussell

Der Schwarzwaldverein beteiligte sich erstmals am Frühlingsfest, informierte über sein Wanderprogramm, die Wanderwege, die die Vereinsmitglieder pflegen, und Projekte wie die jährliche Apfelsaft-Aktion, die nicht zuletzt dem Naturschutz dient.

„Wir wollen präsent sein“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Hartwig Joos. Gleich daneben vor dem Rathaus hatte die Praxis Therapolis einen Laufparcours für Kinder aufgebaut. Hinter dem Rathaus bot die Freizeiteinrichtung Dornhan (FRED) Kinderschminken an. Mit dem Fußball konnte außerdem auf eine große Zielscheibe geschossen werden. Die Attraktion für die Kleinen war das Kinderkarussell.

Erlöse gehen an Schulkinder

Der Verein „Helfende Hände“ verkaufte Kaffee, Kuchen sowie Stofftaschen, Schmuck, Lederschatullen und bunte Tücher – allesamt Produkte aus dem afrikanischen Niger.

Aktuelles Projekt ist dort eine Schule für Kinder von behinderten Eltern. Der „Pflug“-Hotel lud zum Tag der offenen Tür ein. Dass der Bauernmarkt nur dünn belegt war, ist etwas bedauert worden.

Ein erfolgreicher Start

Dafür hatten gut 20 Flohmarkthändler ihre alten Sachen auf dem Marktplatz ausgebreitet. „Hast du etwas gefunden?“, fragte eine Frau ihre Bekannte. Sie hatte – eine alte Wärmflasche. Wer suchte, wurde bei der großen Auswahl meistens auch fündig.

Beim Bummel durch die Stände bot sich auch ein Blick in die an diesem verkaufsoffenen Sonntag geöffneten Geschäfte an. Die gut besuchte Veranstaltung war ein erfolgreicher Auftakt der Marktsaison.