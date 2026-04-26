Frühlingskonzert kommt gut an: Münchweierer Orchester schickt Zuhörer auf musikalische Zeitreise

Vom archaischen Urschrei bis zu pulsierendem Pop: Eine Reise durch die Weltgeschichte präsentierte der Musikverein Münchweier Orchester bei seinem Frühlingskonzert.
Schon der Auftakt ließ aufhorchen und war humorvoll in Szene gesetzt: Urschrei, Trommeln, rohe Klänge, als wilder Ursprung von Musik. Dann ordnete sich das Chaos: Dirigent Christian Sade trat auf den Plan, formte die Töne und die Musik war geboren. Mit viel Feinarbeit wurde in zahlreichen Proben an jedem Takt gefeilt, mit dem klaren Ziel, die vielfältigen „Leckerbissen“ der Musikgeschichte eindrucksvoll zu präsentieren. Und dieses Vorhaben ist dem Musikverein gut gelungen: Das Publikum zeigte sich begeistert und forderte am Ende lautstark mehrere Zugaben. Sehr humorvoll führte Milena Harney durch den Abend, mit Texten von Sade und einer Selbstironie. In Anlehnung an seinen Frack wurde er scherzhaft als „Pinguin“ bezeichnet – ein Gag, der für zusätzliche Unterhaltung sorgte.