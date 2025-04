Frühlingskonzert in Harthausen

1 Das große Orchester mit Dirigent Walter Hauser sorgte für beste Stimmung beim traditionellen Frühlingskonzert in der Harthauser Festhalle. Beim legendären Abba-Song „Money, Money, Money“ flogen sogar Dollarscheine von der Bühne ins Publikum. Foto: Karl-Otto Gauggel

Den Einzug des Frühlings hat der Musikverein Harthausen (MV) mit einem Frühlingskonzert und vielen Zuhörern in der Festhalle gefeiert. Auch verdiente Musiker hat der Verein geehrt – wobei Manfred Kromer eine ganz besondere Ehre zuteil wurde.









In Harthausen ist es seit vielen Jahren eine lieb gewonnene Tradition, dass am Abend des Ostersonntags in der Festhalle der Start in die neue Jahreszeit mit dem Frühjahrskonzert des Musikvereins gefeiert wird.