Frühlingskonzert des MV Wittelbach: Orchester und Solisten sorgen bei „Musik und mehr“ für Gänsehaut

Dirigent Clemens Meier und sein Blasorchester präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das durch die Mitwirkung talentierter Solisten bereichert wurde. Den Auftakt machte das Blasorchester mit den Stücken „Fanfare for a New Horizon“ und „Noah’s Ark“ des belgischen Komponisten Ben Appermont. Die viersätzige Komposition, die auf der biblischen Geschichte von Noah und seiner Arche basiert, wurde mit Kraft, Tempo und meisterhaftem Spiel interpretiert.

Mit „Summertime“, begleitet von Helmut Dold am Flügelhorn und Bodo Schaffrath an der Gitarre, betraten die ersten Solisten die Bühne. Es folgte das Stück „Totale Finsternis“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“, gesungen von Tamira Himmelsbach und Martin Wölfle aus Schuttertal. Schaffrath entführte das Publikum mit seiner eigenen Jazzkomposition „Bourbon Street“ nach New Orleans, unterstützt von Bruno Ruch am Klavier.

Lesen Sie auch

Filmmusik aus „Schindlers Liste“ war ein Höhepunkt

Ein besonderer Moment war das Solo von Sandra Hog, die seit 2012 mit der Wittelbacher Band „The Himmi Brothers“ auftritt. Sie faszinierte das Publikum mit ihrer E-Geigen-Interpretation eines Themas aus der Filmmusik zu „Schindlers Liste“. Der erste Teil des Konzerts endete mit „Jumping at the Woodside“ und „C Jam Blues“, einem schwungvollen Medley, das von Dold an der Trompete und Ruch am Klavier virtuos dargeboten wurde.

Der zweite Teil begann mit dem Orchesterstück „Im Weißen Rössl“, einem bekannten Singspiel in drei Akten. Mit diesem musikalischen Potpourri boten die Musiker eine farbenfrohe und mitreißende Darbietung. Weitere Höhepunkte waren die Interpretation von „Man in the Mirror“ von Michael Jackson, bei der der Saxofon-Satz des Orchesters mit Ruch am Klavier und Schaffrath an der Gitarre perfekt harmonierte.

Tamira Himmelsbach und Martin Wölfle sorgten mit ihrer Darbietung des Liedes „Luftballon“ von Helene Fischer für einen Gänsehautmoment. Die Komposition „Taliesin“ von Bodo Schaffrath wurde von allen Solisten gemeinsam vorgetragen und mit tosendem Applaus belohnt. Auch die letzten beiden Stücke, „Ausgerechnet heute Abend“ und „Children of Sanchez“, begeisterten die Zuhörer.

Mit seinem fulminanten Konzert schuf der Musikverein Wittelbach an diesem Abend eine besondere Atmosphäre, die durch musikalische Begegnungen und herausragende Darbietungen gezeichnet war.

Vierte Ausgabe

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Wittelbach fand bereits zum viertel Mal im Rahmen der Reihe „Musik und mehr“ statt. Ins Leben gerufen hatte diese Reihe der Verein, um ein nicht alltägliches Blasorchester-Event zu schaffen.