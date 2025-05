Frühlingsfest Vollmaringen: Blasmusik total im vollen Festzelt

Außentemperatur 25 Grad, kaum ein Wind geht an diesem Donnerstagmittag im Vollmaringer Frühlingsfestzelt, obwohl einige Zeltplanen aufgezogen sind. Doch die unzähligen Gäste sorgen neben der Küche mit ihren Geräten für ordentlich Hitze auf der Lachawies. Diese blieb am Donnerstag bei brütender Hitze furztrocken. Kein Wunder, dass sich einige der Gäste im Freien in den Schatten gesetzt oder den Außenbereich genossen hatten.

Bereits am frühen Morgen ging es für die Vollmaringer Musikanten mit den Vorbereitungen los. „Wir erwarten wieder viele Besucher, bei dem Wetter“, hatte Matthias Finkbeiner, einer der Vorsitzenden noch am Abend zuvor gesagt. Wie er, so bekamen einige der Vollmaringer Musikanten nur wenige Stunden Schlaf, immerhin musste alles bis 10 Uhr stehen.

Um 11 Uhr traten dann die Nagoldtal-Musikanten mit Ansager Roland Schnell auf. „Unser erster Auftritt dieses Jahr“, betonte Roland Schnell, dass daher einiges noch ungewohnt sei. Doch die Musiker aus Emmingen und ganz Baden-Württemberg hatten sich bald schon auf der Frühlingsfest-Bühne eingespielt.

Auch die Neuen, wie Christoph aus Mötzingen, Horst und Philipp aus Baisingen und Daniel aus Filderstadt, waren im Nu im Nagoldtal-Musikanten-Fieber. Immerhin sorgten Dorothea aus Göttelfingen und Roland aus Vollmaringen am Mikrofon für den passenden Gesang.

Im gut gefüllten Festzelt klatschten die Besucher begeistert mit Foto: Alexandra Feinler

Lieder wie „Aus Böhmen kommt die Musik“ sowie „Vogelwiese“ gehören für die Nagoldtal-Musikanten schon zum festen Repertoire. Aber auch neu einstudierte Lieder wie „Geile Zeit“, „Meine Lieblingspolka“ oder „Hallo kleine Maus“ brachten die Blasmusik-Fans mit. Starken Applaus holten sie sich im mehr als gut gefüllten Zelt ab.

Zwischendurch erzählte Roland Schnell, wofür der Gündringer bekannt ist, seine Witze – und auch die Eckdaten zur Nagoldtal-Musikanten-Tour folgten – mit Auftritt am 18. Mai im Nachbarort Baisingen sowie im Mai in Würzbach, im August in Emmingen und zwei Mal bei Tal X in Baiersbronn. „Doch nach Vollmaringen kommen wir immer besonders gerne. Das ist schon wie eine Heimat“, beschreibt Roland Schnell die familiäre Atmosphäre – nicht nur, weil Sänger Roland Armbruster aus dem Ort stammt und Sängerin Dorothea Katz in Göttelfingen wohnt.

Mit den Vollmaringer Musikanten sei es immer unkompliziert und das Publikum sei dankbar. Wenn auch am Donnerstag sehr viel los war und der Lautstärke-Pegel im Zelt das Aufdrehen der Mikrofone mit sich brachte. Nur so konnten die Solo-Stücke wie „My Way“, „Lustige Brüder“ mit dem Vorsitzendem Erwin Röhm am Tenorhorn und Matrimony auch das große Zelt durchdringen.

„Tolle Stimmung“, freute sich auch Dorothea Katz, die mit voller Begeisterung „Hallo kleine Maus“ sang und meinte: „Das ist einfach mein Lied. Toll, dass es Hans Weitbrecht rausgesucht hat und wir das heute aufführen.“ Neue Stücke wie die „Ewig Schad“-Polka, „Pro Bibi“ oder „Ewig Blasmusik“ kamen beim Publikum gut an.

An der Kasse bildete sich immer wieder eine Schlange

Die Bedienungen hatten alle Hand voll zu tun und an der Kasse bildete sich immer wieder eine Schlange. Gut, dass die Helfer am Pizza-Ofen eine Plane aufgehängt hatten, ansonsten wären sie der Hitze durch die Sonne auch noch ausgesetzt gewesen.

Im Außenbereich bewirtete die Mädelsgruppe in pinken Sicherheitswesten die Gäste der zahlreichen Maiwägen. Schnell ein Fleischkäsweckle oder ein Schnitzelweckle auf die Hand – das nahmen viele vorbeifahrende Gäste entgegen – wie die Jungs vom Bauwagen Rotfelden. „Super Sach, müss mer net ins Zelt und lange warten“, waren sie sich einig.

Am Samstag geht es mit den „BlechStreetBoys“ weiter

Viel los war auch an den Schießbuden, beim Karussell und Boxautofahren. Um 16 Uhr trat der Musikverein Gündringen mit Blasmusik und Mix auf. Einige genossen dazu Kaffee und Kuchen. Gegen Abend leerte sich langsam das Zelt und die Helfer waren sichtlich geschafft. Immerhin geht’s am Samstag mit den „BlechStreetBoys“ zur „Party uff d’r Lachawies“ ab 20 Uhr weiter.

Am Familiensonntag, 4. Mai, heißt es Blasmusik non Stop mit Tombola-Auslosung ab 17 Uhr, dann klingt das 51. Frühlingsfest in Vollmaringen aus.