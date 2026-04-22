Frühlingsfest: Oberschopfheimer Musikernachwuchs zeigte sein Können

Der Musikverein Oberschopfheim lud zu seinem achten Frühlingsfest ein. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zog es die Gäste zur Auberghalle.

Zünftig sollte es zugehen beim ersten Oktoberfest des Jahres. Aufgespielt hat zur Aufwärmung der Gäste am Samstag der Musikverein Altenheim. Nicht nur die später aufspielende Partyband „Badisch Blech“ hat hier das Publikum vollkommen überzeugt. „Der Musikverein Altenheim begeistert mich“, sagte Jonas Liedel vom Vorstand und sein Kollege Patrick Moser stimmte ihm vollkommen zu.

Pünktlich zum Festbeginn gab es erst einmal Freibier für alle. Zum achten Mal oblag der Fassanstich dem bewährten Duo Bürgermeister Erik Weide und Ortsvorsteher Michael Jäckle. Schließlich wollen gut 60 Gläser mit frischen Angezapften gefüllt sein.

Mit seinem Frühlingsfest in der Auberghalle ließ der Musikverein am Samstagabend das Oktoberfest um sechs Monate nach vorne rücken. Mit der größten Selbstverständlichkeit wurden von den Besuchern die Lederhosen und Dirndl aus dem Schrank geholt, gemeinsam wurde kräftig gefeiert.

Am Sonntag ging es mit dem Familientag zum Frühlingsfest weiter. Kinder genossen attraktive Spiele, waren von der Zauberschau begeistert und fanden sich spieldend auf dem Mehrgenerationenplatz. Musikalisch unterhielten die Stadtkapelle Herbolzheim sowie der Musikverein Diersburg.

36 Kinder und Jugendliche sind derzeit in der Ausbildung

Selbst war der Musikverein Oberschopfheim am Wochenende nicht musikalisch von der Partie. Die Oberschopfheimer Musiker kümmerten sich stattdessen um das Wohl der Gäste.

Stark ist der Musikverein seit vielen Jahren in der Ausbildung seiner Jugend. 36 Kinder und Jugendliche sind derzeit in der Ausbildung, sie demonstrierten ihr Können bei einem Spiel am Familientag. „Die Jugend in Ausbildung zu bringen, ist eine Sache– sie zu halten, eine weitere Herausforderung“, weiß Jugendleiter Joseph Gissler. In zwei Bläserklassen spielen mittlerweile die Kinder und Jugendlichen und erfreuten am Sonntagnachmittag die Gäste. Ihr Auftritt kam, nachdem die Stadtkapelle Herbolzheim unter der Leitung von Robert Jakob nach gut zwei Stunden musikalischer Unterhaltung die Bühne verließ. Unter der Leitung des früheren langjährigen Dirigenten und heutigen Ehrendirigenten Markus Göpper begeisterten die Nachwuchsmusiker ihr Publikum.

Der Verein nutzte das Fest um langjährige Mitglieder zu ehren

Auf die Bläserklasse folgte das Jugendorchester „5er-Takt“ unter der Leitung von Julius Moldenhauer. Gemeinsam haben die gut 15 Musiker ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. Das Jugendorchester setzt sich zusammen aus Musikern aus den Vereinen Friesenheim, Heiligenzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern. Abgelöst wurde es vom Musikverein Diersburg unter der Leitung von Mark Sven Heidt.

Das Frühlingsfest nutzte der Musikverein Oberschopfheim, um langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren. Für 50 Jahre Treue zum Musikverein Oberschopfheim ehrte Lara Burkart vom Vorstand Hans-Peter Sutterer und Otto Lögler.

Weiteres Fest

Die Festlichkeiten mit dem Musikverein Oberschopfheim gehen weiter. An Fronleichnam,4. Juni, lädt der Musikverein zum Waldrandfest an der Auberghalle ein.