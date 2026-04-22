Frühlingsfest: Oberschopfheimer Musikernachwuchs zeigte sein Können

Der Musikverein Oberschopfheim lud zu seinem achten Frühlingsfest ein. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zog es die Gäste zur Auberghalle.
Zünftig sollte es zugehen beim ersten Oktoberfest des Jahres. Aufgespielt hat zur Aufwärmung der Gäste am Samstag der Musikverein Altenheim. Nicht nur die später aufspielende Partyband „Badisch Blech“ hat hier das Publikum vollkommen überzeugt. „Der Musikverein Altenheim begeistert mich“, sagte Jonas Liedel vom Vorstand und sein Kollege Patrick Moser stimmte ihm vollkommen zu.