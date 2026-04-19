Frühlingsfest in Meßstetten: Besucher strömen zum verkaufsoffenen Sonntag

In Meßstetten wurde Langeweile zum Fremdwort: Zum verkaufsoffenen Sonntag und Frühlingsfest hatte der HGV geladen. Was alles geboten war.

Das traditionelle Frühlingsfest des HGV Meßstetten wurde von einem vielfältigen und bunten verkaufsoffenen Sonntag begleitet. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr erwartete die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Informationsständen, Aktionen und zahlreichen Attraktionen in der Innenstadt sowie bei der Firma Sanetta. Die Firma bot Tag- und Nachtwäsche an. Im Stadtteil Oberdigisheim hatte der Forstladen Müller in Oberdigisheim eine Hausmesse veranstaltet. „Bobo’s Lab“ präsentierte auf dem Weiler Geyerbad eine Ausstellung von Live-Gravuren auf Holz, Kunststoff und Metall.

Die kooperierenden Fahrschulen Stuhrmann und Berthele, sowie die Fahrschule Roth, informierten an ihren jeweiligen Standorten über Fahrausbildung, Seminare und Weiterbildungen. Zu den geöffneten Geschäften zählten auch „Tramper und Military“, der Florist, die Weinhandlung Heinemann, Tedi und NKD. Der Schwarzwälder Bote war mit einem Promotionsstand vor Ort und zog interessierte Leserschaften an.

Bewirtung gab’s in der Halle

Der HGV-Vorsitzende Jörg Bantle hatte sein Geschäft in zentraler Lage geöffnet und Angebote für Schreib- und Spielwaren präsentiert. Zudem hatte Friseurmeisterin Julia neben ihrer Produktpalette ein Gewinnspiel angeboten. In unmittelbarer Nachbarschaft waren im „AnnaLuise“ Finefood-Verkostungen angeboten und Neuheiten vorgestellt, welche insbesondere die Damenwelt anlockten.

Foto: Wysotzki

Auf dem Erwin-Gomeringer-Platz vor dem Rathaus befanden sich zwei Foodtrucks, die verschiedene Angebote bereitstellten, während die Lindenbrauerei Speisen und Getränke an ihrem Standort offerierte. Der Gesangverein hatte beim Brennholzhandel Marco Heinicke die Bewirtung in der großen und beheizten Halle übernommen und rührte sich emsig.

Alle packen an

Hier befand sich auch in der großen Lagerhalle eine Hüpfburg, die die Kinder völlig in Beschlag nahmen. Der Heimat- und Geschichtsverein, sowie das Backhausteam des Fördervereins Altenhilfe nahmen aktiv am Frühlingsfest des HGV teil.

Gartenschmuck mit viel Liebe

Der Heimat- und Geschichtsverein servierte schwäbische Spezialitäten wie Kuttel und Maultaschen und bot nachmittags Kaffee und Kuchen an. Duftende und frisch gebackene Frühlingsschnecken wurden durch Handarbeit in den Varianten süß und herzhaft dem Publikum kredenzt.

Der Garten des historischen Gersteneckerhaus in der Zeurengasse 10 wurde in den Tagen vor dem Event von den drei Kindergärten „Am Blumersberg“, „Arche Kunterbunt“ und „Spatzennest“ liebevoll geschmückt. Doch zunächst musste die Dekoration gebastelt und angemalt werden. Es war sehenswert, mit wie viel Kreativität die Gartendekoration hergestellt worden ist.

In den nächsten Tagen wird der Gartenschmuck noch ein paar Tage zu bewundern sein.