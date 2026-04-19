Frühlingsfest in Meßstetten: Besucher strömen zum verkaufsoffenen Sonntag

In Meßstetten wurde Langeweile zum Fremdwort: Zum verkaufsoffenen Sonntag und Frühlingsfest hatte der HGV geladen. Was alles geboten war.
Das traditionelle Frühlingsfest des HGV Meßstetten wurde von einem vielfältigen und bunten verkaufsoffenen Sonntag begleitet. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr erwartete die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Informationsständen, Aktionen und zahlreichen Attraktionen in der Innenstadt sowie bei der Firma Sanetta. Die Firma bot Tag- und Nachtwäsche an. Im Stadtteil Oberdigisheim hatte der Forstladen Müller in Oberdigisheim eine Hausmesse veranstaltet. „Bobo’s Lab“ präsentierte auf dem Weiler Geyerbad eine Ausstellung von Live-Gravuren auf Holz, Kunststoff und Metall.