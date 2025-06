So wurde an fünf Tagen gefeiert

Frühlingsfest in Lackendorf

Nach einer gut besuchten „Lackendorfer Partynacht (LaPaNa)“ am Mittwoch und ausgelassener Stimmung am Vatertag sorgten auch der Rockabend „LAROCKA“ am Samstag und der traditionelle Festsonntag für beste Unterhaltung und einen gelungenen Abschluss.