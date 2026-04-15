Frühlingsfest in Horb: Schausteller wollen mehr Jugendliche erreichen

Das Frühlingsfest findet an diesem Wochenende statt – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schaustellerin Marina Thelen freut sich vor allem auf zwei neue Fahrgeschäfte.
Das Horber Frühlingsfest steht langsam aber sicher in den Startlöchern für den Auftakt am Freitag. Und bei diesem Frühlingsfest lautet die Devise: Neues Jahr, neue Attraktionen. Zwei neue Fahrgeschäfte stehen am Wochenende auf dem Horber Festplatz bereit – das Ziel: mit modernen Fahrgeschäften mehr Jugendliche erreichen, so Schaustellerin Marina Thelen.