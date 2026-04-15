Frühlingsfest in Horb: Schausteller wollen mehr Jugendliche erreichen

Das Frühlingsfest findet an diesem Wochenende statt – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schaustellerin Marina Thelen freut sich vor allem auf zwei neue Fahrgeschäfte.

Das Horber Frühlingsfest steht langsam aber sicher in den Startlöchern für den Auftakt am Freitag. Und bei diesem Frühlingsfest lautet die Devise: Neues Jahr, neue Attraktionen. Zwei neue Fahrgeschäfte stehen am Wochenende auf dem Horber Festplatz bereit – das Ziel: mit modernen Fahrgeschäften mehr Jugendliche erreichen, so Schaustellerin Marina Thelen.

Sie erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, worauf sich die Besucher freuen können – und verrät, welches Fahrgeschäft in diesem Jahr ihr liebstes ist.

Ein Flugsimulator

Wer dieser Tage neugierig über den Festplatz in Horb läuft und bei den Aufbauarbeiten des Frühlingsfests spitzelt, sieht sie vielleicht schon: eine Riesen-Schaukel und ein Flugsimulator.

Telen erzählt, dass sie mit der „Streetfighter“-Schaukel vor allem junge Menschen erreichen wollen. „Es gab immer viel für Kinder oder Programm für Erwachsene, dabei wollen wir genauso, dass auch Jugendliche zum Frühlingsfest kommen“, sagt sie. Und die Schaustellerin verrät, dass sie sich auf die Riesen-Schaukel selbst ebenfalls am meisten freue.

Wer Adrenalin nicht in Form eines Fahrgeschäfts erleben möchte, für den könnte der Flugsimulator passender sein. Dieser sei ähnlich „zu einem 3D-Kino“, beschreibt sie. „Im Prinzip geht man in diesen Raum rein und kann über verschiedene Länder fliegen.“

Klassiker wie eine Boxautobahn, ein Kettenkarussell und weitere Kinderkarusselle dürfen auf dennoch nicht fehlen. Auch finden Verlosungen und Dosenwerfen statt, kündigt Thelen an.

Auftakt am Freitagmittag

Für das Frühlingsfest auf dem Festplatz laufen die Vorbereitungen in dieser Woche auf Hochtouren. Trotzdem, dass Marina Thelen und ihr Mann Hugo Thelen beides gebürtige Schausteller aus Karlsruhe sind, kommen sie bereits zum 33. Mal auf das hiesige Fest und bieten ihre Fahrgeschäfte an.

Offizieller Beginn des Fests ist am Freitag, 17. April, um 14 Uhr auf dem Festplatz.