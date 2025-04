Die Fußballabteilung der Sportgemeinde Deißlingen feierte am Wochenende ihr erstes Deißlinger Frühlingsfest in der Mehrzweckhalle – und zog insgesamt eine positive Bilanz. Der Samstagabend war ein voller Erfolg.

Die bekannte Band „Palermo-Pop-Pistols“ sorgte mit ihrer mitreißenden Musik für ausgelassene Stimmung und eine volle Tanzfläche. In traditioneller Oktoberfestmanier wurden den zahlreichen Gästen frisch gezapftes Maß Bier und knusprige Hähnchen serviert.

Lesen Sie auch

Es ging hoch her beim Frühlingsfest in der Deißlinger Mehrzweckhalle. Foto: Reinhardt

Der Sonntag begann mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück, musikalisch untermalt vom Musikverein Deißlingen. Zur Mittagszeit gab es ein vielfältiges Speisenangebot von Pizza- und Hähnchenwagen.

Zahlreichen Besucher besuchten das Fest

Am Nachmittag klang das Fest bei Kaffee und Kuchen aus. Allerdings war der Andrang am Sonntag aufgrund des schlechten Wetters geringer als am Samstag. Die Deißlinger Fußballabteilung freut sich über die zahlreichen Besucher am Samstag und den gelungenen Auftakt des Frühlingsfests. Die tolle Stimmung, Tanz, Gesang und die klasse Band trugen zu einem unvergesslichen Abend bei.